Nouvelles de la guerre Russie-Ukraine : la contre-offensive ukrainienne fait de petits gains ; Les responsables de l’OTAN se réunissent

De hauts responsables des pays membres de l’OTAN et des pays partenaires sont à Bruxelles pour une deuxième journée de réunions ministérielles de la défense. Le premier jour du programme, les États-Unis et leurs alliés ont été informés par des responsables ukrainiens, ont discuté des plans de formation F-16 pour les pilotes ukrainiens et ont parlé des efforts pour aider Kiev à entretenir les chars allemands.