Nouvelles de la guerre Russie-Ukraine : Des explosions à Kiev font 3 blessés ; missiles, drones impliqués, selon des responsables

Les frappes ont eu lieu après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne et en Italie dans le cadre d’une tournée européenne éclair et a obtenu davantage d’aide militaire pour l’Ukraine de la part d’alliés européens.

Les frappes aériennes russes ont secoué Kiev tôt mardi, avec plusieurs missiles tirés en peu de temps, a indiqué l’administration militaire de la ville sur Telegram. L’attaque, qui comprenait des drones, des missiles de croisière et potentiellement des missiles balistiques, a été « exceptionnelle » dans son intensité, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses effets d’entraînement à travers le monde.

Louhansk, contrôlé par des séparatistes soutenus par la Russie depuis 2014, se trouve à 60 miles à l’est de la ligne de front et est hors de portée de la plupart des armes ukrainiennes, ce qui en fait un lieu de calme relatif. Depuis vendredi, cependant, il fait l’objet d’attaques régulières. La Russie a lié les explosions de Louhansk à des missiles à plus longue portée, récemment fournis à l’Ukraine par la Grande-Bretagne, et qui pourraient montrer le soutien occidental à l’œuvre.