Nouvelles de la guerre Russie-Ukraine : des drones attaquent Kiev ; Augmentation des évacuations de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia

Une vague de plus de 30 drones russes a envahi la capitale ukrainienne lundi matin lors d’une attaque aérienne, selon des responsables de Kiev, blessant au moins cinq personnes, endommageant des voitures et détruisant un bâtiment. L’administrateur militaire de Kiev a déclaré que l’attaque de plusieurs heures marquait la quatrième fois que Moscou visait la capitale en huit jours, alors qu’elle augmentait la fréquence de ses frappes sur la ville.

Près de 1 700 personnes – dont 660 enfants – ont été évacuées des zones entourant la plus grande centrale nucléaire d’Europe, selon un responsable installé à Moscou, au milieu des avertissements de l’organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies selon lesquels la situation autour de la centrale de Zaporizhzhia devient « de plus en plus imprévisible et potentiellement dangereuse ». en raison d’une activité militaire accrue.