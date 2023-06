Nouvelles de la guerre Russie-Ukraine : après l’effondrement du barrage de Kakhovka, des eaux contaminées ont été retrouvées dans les zones inondées

Il y a une contamination « importante » de l’eau dans les zones touchées par l’effondrement du barrage, a déclaré lundi le ministère ukrainien de la Santé dans un rapport. Des cas de salmonelle, de rotavirus et d’E. coli, entre autres contaminants, ont été signalés, et il est interdit de nager ou de pêcher dans les régions d’Odessa, de Kherson et de Mykolaïv, selon le communiqué.