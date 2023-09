Nouvelles de la guerre Russie-Ukraine : 3 pays interdisent les importations de céréales ukrainiennes ; Kim observe des missiles à Vladivostok

Des ouvriers agricoles récoltent de l’orge dans la région de Tchernihiv en Ukraine, le 30 août. (Pierre Crom/Getty Images)

Le blocage imposé par la Commission européenne aux expéditions de céréales en provenance d’Ukraine vers cinq pays frontaliers de l’Union européenne a expiré vendredi, ce qui a incité Pologne, Hongrie et Slovaquie d’imposer leurs propres restrictions à l’importation. L’accès limité aux ports de la mer Noire pendant la guerre a provoqué une augmentation du volume de céréales ukrainiennes transitant par les pays voisins, faisant baisser les prix et provoquant la colère des producteurs locaux. La Commission européenne a déclaré dans un déclaration qu’après l’interdiction, les distorsions du marché ont « disparu », mais certains dirigeants n’étaient pas convaincus et ont déclaré qu’ils protégeaient les intérêts de leurs agriculteurs.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est arrivé à Vladivostok, une ville de l’Extrême-Orient russe proche des frontières chinoise et nord-coréenne. Il a été rencontré par le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou et a vu du matériel aéronautique et des systèmes de missiles, selon le média d’État Tass. signalé. Il s’agit de la dernière étape du voyage de Kim dans le pays, qui a suscité des inquiétudes à Washington quant au fait que Moscou et Pyongyang cherchent à conclure un accord sur les armes.

Voici les dernières nouvelles sur la guerre et ses répercussions à travers le monde.

Les interdictions d’importation de céréales ne s’appliquent pas au transport de marchandises ukrainiennes à travers les pays concernés. Ministère de l’Agriculture de Slovaquie souligné cela sur les réseaux sociaux, affirmant qu’ils « expriment leur solidarité avec l’Ukraine » et placent leurs produits sur des « marchés cibles ». Le ministre hongrois de l’Agriculture a également stressé que l’interdiction n’empêcherait pas le trafic de transit. Cependant, la Hongrie a étendu les restrictions pour inclure d’autres produits et a accusé les dirigeants européens de soutenir les entreprises internationales au détriment des agriculteurs. « Nous ne pouvons pas laisser tomber cela », a-t-il déclaré.

L’Ukraine prendra des mesures pour éviter les hausses de prix des céréales et prévenir les distorsions de prix après l’expiration de l’embargo. la Commission européenne dit. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué la levée des restrictions dans son discours du soir, affirmant que « si les décisions des voisins ne sont pas de bon voisinage, l’Ukraine réagira civilement ».

La Russie n’a encore signé aucun accord « avec la Corée du Nord dans le domaine de la coopération militaro-technique », Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré vendredi. Kim a visité vendredi une usine qui fabrique des avions de combat avec le vice-Premier ministre russe Denis Manturov, qui a déclaré que Moscou voyait un potentiel de partenariat avec la Corée du Nord dans la fabrication d’avions, selon les médias russes.

Zelensky devrait effectuer un voyage à Washington la semaine prochaine, ce qui serait son deuxième depuis le début de la guerre l’année dernière, Le Washington Post a rapporté. La visite a été coordonnée avec l’administration Biden dans le cadre des efforts visant à pousser le Congrès à fournir 24 milliards de dollars d’aide supplémentaire à l’Ukraine et intervient alors que les tensions grandissent autour du soutien à l’Ukraine au sein du Parti républicain et parmi un petit nombre de démocrates. Zelensky est « très au courant » du débat à Washington, a déclaré aux journalistes le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.

L’ambassadrice américaine en Russie, Lynne M. Tracy, a rendu visite au journaliste détenu du Wall Street Journal, Evan Gershkovich. au centre de détention provisoire de Lefortovo à Moscou, où le journaliste américain est détenu depuis des mois pour des accusations d’espionnage qui, selon les États-Unis, sont politiquement motivées. « Il reste fort et suit l’actualité », a écrit l’ambassade américaine à Moscou. sur les réseaux sociaux.

Zelensky a célébré la reprise par les forces ukrainiennes d’Andriivka, un village sous contrôle russe près de Bakhmut, dans son discours du soir, qualifiant ce développement de « résultat significatif et indispensable » et remerciant les troupes impliquées. Les forces ukrainiennes « ont infligé d’importantes pertes en hommes et en équipements à l’ennemi et ont consolidé leurs nouvelles positions », a déclaré l’état-major ukrainien. dit Vendredi.

L’UNESCO a ajouté la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev et Lviv à sa liste du patrimoine mondial en péril Vendredi. Les sites sont confrontés au « risque d’attaque directe » et sont « vulnérables aux ondes de choc provoquées par les bombardements des deux villes », a indiqué l’organisation. La liste de l’UNESCO désigne 56 sites « en danger », dont la ville portuaire d’Odessa sur la mer Noire, ajoutée en janvier.

La Finlande a interdit l’entrée sur son territoire aux voitures immatriculées en Russie. rejoignant ses voisins baltes, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, qui ont imposé des restrictions similaires, selon les médias finlandais signalé. Cette décision fait suite à une mise à jour adressée à la Commission européenne des lignes directricesqui demande aux États membres d’empêcher les citoyens russes d’introduire des voitures et d’autres biens dans l’UE afin d’empêcher l’évasion des sanctions.

La Grande-Bretagne a officiellement interdit le groupe russe Wagner et l’a désigné comme organisation terroriste. rendant le soutien au groupe passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 14 ans de prison, selon un déclaration du gouvernement. L’interdiction, qui a été approuvé Vendredi, cela survient quelques semaines après la mort du chef du groupe, Evgueni Prigojine, dans un accident d’avion, et quelques mois après sa courte mutinerie.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a suggéré une « coopération à trois » avec la Russie et la Corée du Nord, lors d’une réunion avec le président russe Vladimir Poutine dans la station balnéaire russe de Sotchi, sur la mer Noire, Associated Press signalé. Loukachenko, un proche allié de Poutine, n’a pas donné de détails, mais a déclaré que Minsk « chercherait des opportunités ».

Le remaniement des chefs militaires russes a précédé la mort du patron de Wagner, Prigojine: Les licenciements et les disparitions de commandants militaires russes réguliers et la mort du chef de Wagner, Prigojine, mettent en évidence le manque de confiance de Poutine dans ses dirigeants militaires, estiment les analystes. Craignant d’être trahi, le dirigeant russe a donné la priorité à la loyauté plutôt qu’à la compétence, et il a toléré des luttes intestines qui ont dégradé sa machine de guerre, écrit Francesca Ebel.