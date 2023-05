Nouvelles de la guerre Russie-Ukraine : 2 morts dans l’enfance, des travailleurs de la santé blessés dans l’attaque de Dnipro

Deux personnes sont mortes et plus de 30 ont été blessées dans une frappe de missile russe sur la ville de Dnipro, dans le centre de l’Ukraine, vendredi, tandis qu’un hôpital a également été détruit, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Deux enfants, âgés de 3 et 6 ans, et plusieurs travailleurs de la santé figuraient parmi les blessés dans l’attaque, qui a également endommagé une clinique vétérinaire, un complexe sportif et un établissement d’enseignement, a écrit le gouverneur régional de Dnipro, Serhiy Lysak, sur Telegram.