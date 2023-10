Nouvelles de la guerre Israël-Hamas : Netanyahu promet de ne pas bloquer l’aide égyptienne à Gaza après le soutien de Biden à la frappe des hôpitaux

« Hier soir, avant le départ du président américain pour Israël, je lui ai présenté des preuves concrètes que c’était le Jihad islamique, et non l’armée israélienne, qui avait tiré le missile qui a frappé l’hôpital de Gaza. J’ai demandé à notre Direction nationale de la diplomatie publique et à l’armée israélienne de diffuser cette preuve, et aujourd’hui le monde connaît la vérité.