Nouvelles de la guerre en Ukraine: Zelenskyy visite le Royaume-Uni au milieu des batailles avec la Russie, pousse les partenaires de l’OTAN à fournir des avions de chasse

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a demandé des avions de combat pour assurer la victoire de son pays sur la Russie dans un discours dramatique devant le Parlement britannique, où il a également remercié le peuple britannique pour son soutien depuis le « premier jour » de l’invasion de Moscou. L’audace du chef assiégé de se rendre en Grande-Bretagne dans le but d’acquérir des armes plus avancées survient alors que Ukraine se prépare à une offensive russe attendue et élabore ses propres plans pour reprendre les terres détenues par les forces de Moscou.

Jusqu’à présent, le soutien des alliés occidentaux a été la clé de la défense étonnamment rigide de l’Ukraine – et maintenant les deux parties sont engagées dans des batailles acharnées.

Des centaines de législateurs et de membres du personnel parlementaire ont rempli le Westminster Hall, vieux de 900 ans, la partie la plus ancienne – et non chauffée – du Parlement pour le discours de Zelenskyy. Ce n’était que son deuxième voyage confirmé en dehors de l’Ukraine depuis l’invasion de la Russie il y a près d’un an.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, donne un signe de paix alors qu’il est applaudi par le président de la Chambre des lords, Lord McFall, (L) et le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle (R) après s’être adressé aux parlementaires à Westminster Hall en février décédé le 8 août 2023 à Londres, en Angleterre. Getty Images

Zelenskyy, vêtu de son sweat-shirt olive terne, a exhorté ses alliés à envoyer des avions à réaction dans son pays, affirmant que les avions de combat seraient des «ailes pour la liberté».

Le président, qui prévoyait de rencontrer plus tard le roi Charles III, a noté que le monarque britannique était un pilote militaire qualifié.

“Le roi est un pilote de l’Air Force”, a déclaré Zekenskyy, et “en Ukraine aujourd’hui, chaque pilote de l’Air Force est un roi”.

Il a apporté en cadeau un casque de l’armée de l’air ukrainienne, gravé par un pilote ukrainien avec la phrase : « Nous avons la liberté. Donnez-nous des ailes pour le protéger.

Dans les guerres passées, “le mal a perdu”, a déclaré Zekenskyy aux législateurs. “Nous savons que la Russie perdra et nous savons que la victoire changera le monde.”

Il a également appelé à des sanctions plus fortes contre Moscou, jusqu’à ce que “la Russie soit privée de toute possibilité de financer cette guerre”.

Il a dit qu’il parlait au nom des braves gens de son propre pays et a remercié les Britanniques pour leur bravoure.

“Londres est aux côtés de Kyiv depuis le premier jour”, a-t-il déclaré en remettant un casque de combat en guise de remerciement à la Grande-Bretagne.

Zelenskyy a rallié à plusieurs reprises le soutien à son pays par le biais de tels discours – pour la plupart prononcés à distance – devant des législateurs occidentaux.

Le dirigeant ukrainien est arrivé mercredi à Londres dans un avion de la Royal Air Force. Le Premier ministre Rishi Sunak l’a accueilli sur le tarmac, tweetant une photo de lui embrassant le dirigeant ukrainien.

« Le Royaume-Uni a été l’un des premiers à venir en aide à l’Ukraine. Et aujourd’hui, je suis à Londres pour remercier personnellement le peuple britannique pour son soutien », a déclaré Zelenskyy sur Instagram.

Un grand convoi de véhicules a quitté l’aéroport et s’est dirigé directement vers Downing Street, dans le centre de Londres. Les deux dirigeants ont brièvement posé pour des photos devant la célèbre porte noire qui mène à la résidence du Premier ministre britannique.

Le Royaume-Uni est l’un des plus grands soutiens militaires de l’Ukraine et a envoyé au pays plus de 2 milliards de livres (2,5 milliards de dollars) d’armes et d’équipements.

La visite intervient alors que Sunak a annoncé que la Grande-Bretagne formerait des pilotes ukrainiens sur des “avions de chasse aux normes de l’OTAN”. L’Ukraine a exhorté ses alliés à envoyer des avions à réaction, bien que le Royaume-Uni affirme qu’il n’est pas pratique de fournir à l’armée ukrainienne des avions de guerre britanniques.

Plus de 10 000 soldats ukrainiens ont également été formés dans des bases au Royaume-Uni, certains sur les chars Challenger 2 que la Grande-Bretagne envoie.

Un char britannique Challenger 2 se déplace lors des exercices militaires du camp d’hiver 23 près de Tapa, en Estonie, le 5 février 2023. Pavel Golovkine/AP

“Je suis fier qu’aujourd’hui nous élargissions cette formation des soldats aux marines et aux pilotes d’avions de chasse, garantissant ainsi à l’Ukraine une armée capable de défendre ses intérêts à l’avenir”, a déclaré Sunak.

Coïncidant avec la visite, le gouvernement britannique a annoncé une nouvelle série de sanctions contre six entités qui, selon la Grande-Bretagne, ont fourni du matériel à l’armée russe.

CST, un fabricant de drones russes et de pièces pour hélicoptères utilisés contre l’Ukraine, faisait partie des personnes sanctionnées. Parmi les autres cibles figuraient cinq personnes liées aux résidences de luxe du président russe Vladimir Poutine, dont Boris Titov et le propriétaire d’Aerostart, Viktor Myachin.

Zelenskyy s’est adressé à distance au Parlement britannique en mars, deux semaines après le début de l’invasion. Il a fait écho au célèbre discours de « ne jamais se rendre » du chef de la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill, jurant que les Ukrainiens « se battront jusqu’au bout en mer, dans les airs. Nous continuerons à nous battre pour notre terre, quel qu’en soit le prix.

Avant que Sunak ne prenne ses fonctions, Zelenskyy avait noué des liens avec Boris Johnson, qui était l’un des soutiens les plus virulents d’Ukraine lorsqu’il était Premier ministre. Sunak a pris ses fonctions en octobre et s’est engagé à maintenir le soutien du Royaume-Uni.

Zelensky a visité les États-Unis en décembre. Mercredi, il pourrait rechercher des promesses occidentales d’armes plus avancées avant d’éventuelles offensives printanières de la Russie et de l’Ukraine. Zelenskyy rencontrera également le roi Charles III et des chefs militaires britanniques lors de sa visite.



Le capitaine ukrainien échange des cadeaux de gratitude avec le président Biden 02:51

A Bruxelles, on s’attendait de plus en plus à ce que le dirigeant ukrainien effectue également sa première visite dans les institutions de l’Union européenne depuis le début de la guerre.

Les dirigeants du bloc des 27 nations se réuniront pour un sommet à Bruxelles jeudi. Cela permettrait à Zelenskyy de rencontrer tous les principaux dirigeants du bloc en une journée. Zelenskyy s’est souvent adressé aux sommets de l’UE uniquement par le biais d’appels vidéo depuis l’Ukraine.

La législature de l’UE a également prévu une session plénière spéciale à Bruxelles jeudi dans l’espoir que Zelenskyy viendra après son voyage en Grande-Bretagne.

La visite à Londres a eu lieu alors que les forces russes ont bombardé des zones de l’est de l’Ukraine avec de nouveaux bombardements d’artillerie, ont déclaré mercredi des responsables ukrainiens, dans ce que les autorités de Kyiv considèrent comme faisant partie d’une nouvelle poussée des forces du Kremlin avant l’anniversaire de l’invasion.

Au cours de la dernière journée, les forces russes ont lancé des bombardements majeurs sur des zones proches de la ligne de front dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, tuant une femme de 74 ans et blessant une jeune fille de 16 ans dans la ville frontalière de Vovchansk, gouverneur local Oleh. dit Syniehubov.

Les forces russes en Ukraine concentrent leurs efforts sur “la conduite d’une contre-offensive” dans l’est industriel du pays, dans le but de prendre le contrôle total des régions de Donetsk et Louhansk qui composent le Donbass, a déclaré l’état-major général des forces armées ukrainiennes.

Troupes russes lancé des assauts près de Bakhmut et Vuhledar, deux villes minières de la région de Donetsk qui ont été parmi les principales cibles de Moscou, ont déclaré des responsables ukrainiens.



Des mercenaires russes sur les “mensonges” qui les ont attirés en Ukraine 03:01

Saisir Bakhmut pourrait gravement perturber les routes d’approvisionnement militaire de l’Ukraine. Cela ouvrirait également la porte aux forces de Moscou pour se diriger vers les principaux bastions ukrainiens à Donetsk.

Les autorités ukrainiennes affirment que l’objectif du Kremlin est de contrôler totalement le Donbass, une vaste zone industrielle bordant la Russie. Cela donnerait au président russe Vladimir Poutine un succès majeur sur le champ de bataille après des mois de revers et l’aiderait à rallier l’opinion publique derrière la guerre.

Les analystes militaires disent qu’après une contre-offensive ukrainienne qui a commencé l’été dernier et a repris de vastes zones à la Russie, la guerre est restée largement statique ces derniers mois.

Moscou, quant à lui, pense que l’Ukraine prépare sa propre poussée sur le champ de bataille.

Le dirigeant installé par la Russie dans la région occupée de Louhansk a déclaré mercredi que la situation dans certaines régions était “très difficile” car Kyiv rassemble des forces pour une contre-attaque.

Leonid Pasechnik a déclaré à la télévision d’État russe que la situation est “très difficile” dans les zones autour d’une route d’approvisionnement russe clé. “Malheureusement, l’ennemi y accumule des réserves suffisantes, des forces pour contre-attaquer, pour restituer les territoires perdus”, a-t-il déclaré.

Il n’a pas été possible de vérifier les affirmations des deux parties.