Nouvelles de la grève aujourd’hui: en direct: le personnel du NHS marche sur le n ° 10 alors que Starmer frappe le «chaos mortel» des conservateurs

Des milliers d’ambulanciers et d’infirmières se mettront en grève le même jour le mois prochain, car le conflit salarial avec le gouvernement ne montre aucun signe de résolution.

Le syndicat GMB a déclaré que plus de 10 000 ambulanciers, dont des ambulanciers paramédicaux, des assistants de soins d’urgence et des gestionnaires d’appels, organiseront des grèves les 6 février, 20 février, 6 mars et 20 mars.