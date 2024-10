Nouvelles de la famille royale : le « garçon chéri » Harry manque au roi Charles, mais c’est William qui…

Le prince Harry s’est brièvement rendu au Royaume-Uni pour assister à un événement caritatif, mais il n’y a pas eu de réunion entre les membres de la famille royale. le roi Charles Apparemment, son garçon chéri lui manque et il a hâte de le rencontrer. C’est Prince Guillaume qui tient absolument à interdire Harry, a rapporté Fox News.

Le 30 septembre, le prince Harry a assisté à la cérémonie des WellChild Awards 2024 à Londres, mais il n’y avait pas d’avion pour rencontrer le roi car Harry s’était déjà brûlé les doigts une fois lorsqu’il avait invité Charles et William à l’événement des 10 ans de ses Invictus Games au Royaume-Uni. personne ne s’est présenté.

L’experte royale Hilary Fordwich a déclaré qu’étant donné la situation actuelle, le roi Charles céderait probablement et que le prince William ne contesterait pas si Charles voulait rencontrer Harry. Mais le prince William tient bon et refuse catégoriquement de parler à son frère.

« Avec le prince Harry, tout est une question de confiance », a déclaré Fordwich. « Le prince William est le membre royal le plus improbable à avoir jamais pardonné à Harry toutes ses indiscrétions méprisables. Il est désormais largement considéré et accepté comme l’homme de main de la famille, assumant le rôle de dirigeant intransigeant de son grand-père, le prince Philip. À ce titre, « Il est largement connu au sein de la famille que le prince William a interdit absolument à Harry de revenir, de quelque manière que ce soit, dans son ancienne famille royale », a déclaré Fordwich.

Qu’en est-il de la sensibilisation de Kate Middleton

Il y a eu des rapports suggérant que Kate Middleton, qu’Harry considère comme sa sœur, avait contacté Harry à l’occasion de son 40e anniversaire et qu’ils étaient censés se rencontrer en privé pendant le court voyage d’Harry. Mais d’autres rapports affirment désormais que ce n’était pas vrai. Kate était autrefois une artisane de paix entre les deux frères lorsque Harry faisait partie de la famille royale. Mais après le départ d’Harry de la famille royale, Kate lui tendrait la main aurait signifié un manque de respect envers la reine Elizabeth.