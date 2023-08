Nouvelles de la famille royale aujourd’hui – Le prince Harry et Meghan Markle assisteront ensemble à un événement majeur – mais Duke se rendra « en solo » au Royaume-Uni

Quand la reine mère est-elle morte ?

Le 30 mars 2002, la reine mère décède dans son sommeil au Royal Lodge, à Windsor Great Park, avec la reine Elizabeth II à son chevet.

Elle souffrait d’un rhume depuis quatre mois.

Sa plus jeune fille, la princesse Margaret, était décédée sept semaines plus tôt.

À 101 ans et 238 jours, elle était le membre de la famille royale le plus ancien de l’histoire britannique.

On estime que 200 000 personnes ont défilé pendant trois jours alors qu’elle reposait en état dans le Westminster Hall du Palais de Westminster.

Le jour de ses funérailles, le 9 avril 2002, la gouverneure générale du Canada a publié une proclamation demandant aux Canadiens d’honorer sa mémoire, tandis qu’en Australie, la gouverneure générale a lu la leçon lors d’un service commémoratif tenu à la cathédrale St Andrew de Sydney.

À Londres, plus d’un million de personnes ont rempli la zone située à l’extérieur de l’abbaye de Westminster et le long de la route de 23 miles reliant le centre de Londres à sa dernière demeure aux côtés de son mari et de sa plus jeune fille dans la chapelle St George, au château de Windsor.

À sa demande, après ses funérailles, la couronne qui reposait sur son cercueil a été déposée sur la Tombe du Guerrier inconnu, dans un geste qui faisait écho à son hommage le jour de son mariage, 79 ans auparavant.

Tragiquement, sa fille, la reine Elizabeth II, est également décédée le 8 septembre 2022 dans sa maison de Balmoral.