Nouvelles de la communauté de la région | Actualités, Sports, Emplois

Edison organisera un dîner d’avant-match

RICHMOND — L’équipe de natation locale d’Edison parrainera un dîner de poulet barbecue avant le match de football d’Edison contre Toronto aujourd’hui.

Un dîner sur place ou à emporter sera disponible. Les organisateurs ont noté que les repas à emporter peuvent être emportés à la maison ou consommés pendant le talonnage. Le souper sera offert de 16h30 à 18h30 à la cafétéria de l’école secondaire au coût de 10$. Les dîners comprennent du poulet grillé, des haricots verts, de la salade de chou, du pain et de l’eau en bouteille.

d’Edison « Déchirer le gazon » montrer

RICHMOND — La fanfare Edison Local se joindra à neuf autres groupes des communautés environnantes pour son 17e spectacle annuel, « Déchirer le gazon. » Le spectacle débute à 19 heures samedi au stade du lycée. En cas de pluie, elle aura lieu au pavillon. Les portes ouvrent à 18 h. Les billets d’admission générale coûteront 7 $; personnes âgées, 5 $; et les enfants de cinq ans et moins sont gratuits.

Le bureau agricole organisera un dîner annuel

NEW MANCHESTER — Le Hancock County Farm Bureau tiendra son dîner annuel mardi à 18 heures à la caserne de pompiers de New Manchester. Les participants sont priés d’apporter leur plat couvert ou dessert préféré et de se joindre à l’événement. Le bureau agricole fournira des sandwichs et des boissons. Tout le monde est le bienvenu, ont noté les organisateurs.

Bénédictions pour animaux de compagnie offertes

WEIRTON — Les propriétaires d’animaux auront la possibilité de faire bénir leurs animaux entre 16 h et 18 h le 4 octobre en se rendant à l’église épiscopale Saint-Thomas à Weirton. L’église, située au 300 Three Springs Drive, acceptera les dons à ce moment-là, l’argent étant destiné aux refuges pour animaux locaux.

L’église célébrera la bénédiction des animaux de compagnie

PARIS — L’Église presbytérienne de Paris tiendra sa bénédiction annuelle des animaux de compagnie de 13 heures à 16 heures le 30 septembre. Un vétérinaire invité spécial et des techniciens en vaccination contre la rage, canine et féline, seront sur place. Des sacs de cadeaux et du maquillage seront disponibles pour les enfants. La bénédiction des animaux aura lieu toutes les demi-heures.

Accepter les demandes d’aide aux vacances

L’Armée du Salut des comtés de Brooke et Hancock acceptera les demandes d’aide pour Thanksgiving et Noël jusqu’au 31 octobre. Les candidats doivent apporter une pièce d’identité avec photo, une preuve de revenu pour chaque personne présente dans la maison, toutes les factures mensuelles et cartes médicales, actes de naissance ou autres. une preuve de tutelle des enfants qu’ils souhaitent inscrire au programme de cadeaux Angel Tree. Les rendez-vous doivent être pris en appelant le centre de service du comté de Brooke au (304) 737-0071 ou le siège du comté de Hancock au (304) 748-4310.

Des bibliothèques pour distribuer des bandes dessinées

FOLLANSBEE — Les bibliothèques publiques du comté de Brooke distribueront lundi des bandes dessinées gratuites pendant les heures normales de bibliothèque. Il y a une limite d’un par mécène. L’événement a lieu à l’occasion de la Journée nationale de la bande dessinée. Une variété de bandes dessinées sera disponible.

Heure du conte du soir

WELLSBURG — La bibliothèque publique du comté de Brooke proposera une heure du conte en soirée à 17 heures mercredi. L’événement sera centré autour «Soyez occupé, castor», avec des objets artisanaux à fabriquer et des collations disponibles. Les places étant limitées, l’inscription au programme gratuit doit être effectuée à l’avance en appelant le (304) 737-1551 ou en visitant https://brookecountylibs.org/events.







