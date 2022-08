Nouvelles de la Colombie-Britannique : un homme emprisonné pour une attaque brutale contre un chaton

Avertissement : Cette histoire contient des détails troublants.

Un homme de la Colombie-Britannique qui a admis avoir attaqué son chaton si brutalement que l’animal a dû être euthanasié a été condamné à quatre mois derrière les barreaux.

Le tribunal provincial de Vancouver a appris que Yiming Zhu était dans un état de “désadaptation émotionnelle” en raison de l’isolement social et des pressions sur la santé mentale lorsqu’il a décidé de punir son chaton pour l’avoir mordu et griffé aux petites heures du matin du 20 mai 2021.

L’explosion violente qui a suivi a vu l’animal sans défense balancé par la queue, frappé à plusieurs reprises contre du béton et piétiné, selon des documents judiciaires publiés en ligne cette semaine.

Les cris du chaton étaient assez forts pour réveiller le voisin de Zhu, qui a appelé la police – mais l’attaque a persisté, avec Zhu “apparemment insensible à la souffrance (de l’animal)”, a écrit la juge Harbans Dhillon dans sa décision du 29 juin.

“Le temps pendant lequel le chaton a été brutalisé était d’environ 20 à 25 minutes, avec des arrêts et des départs”, a écrit Dhillon.

“Sa conduite a causé de la douleur, de la peur et de la détresse à l’animal et peut à juste titre être qualifiée de torturante.”

Lorsque la police est arrivée, le chaton était vivant mais bougeait à peine. Les autorités ont emmené l’animal dans une clinique vétérinaire d’urgence, où il a été déterminé qu’il était trop gravement blessé pour être soigné.

Le tribunal a appris que Zhu avait déménagé de Chine avec sa mère au Canada à l’âge de 15 ans pour terminer ses études secondaires et aller à l’université. Sa mère est retournée en Chine quelques années plus tard, laissant Zhu vivre seul dans la maison familiale de Vancouver, où il a connu la solitude, un sentiment de dépression et une détérioration de sa santé mentale.

Sa solitude est ce qui a conduit Zhu à adopter un jeune chaton de cinq livres, selon les documents, mais il était terriblement mal équipé pour s’occuper de l’animal.

“Il n’avait jamais été exposé à des animaux domestiques, qui n’avaient jamais été autorisés dans la maison familiale”, a écrit Dhillon.

“Le chaton était censé être un compagnon, mais le gérer a ajouté plus de stress dans sa vie. Ses frustrations croissantes avec le chaton urinant et déféquant dans la maison, le mordant et le griffant, ont atteint le point où il s’est déchaîné.”

Bien qu’il ait été découvert qu’il souffrait d’un trouble d’adaptation au moment de l’attaque, un rapport d’évaluation effectué à la clinique médico-légale régionale de Vancouver a déterminé qu’il ne souffrait pas d’une maladie mentale grave comme la dépression clinique ou la psychose.

Le tribunal a appris que l’inadaptation émotionnelle de Zhu avait été résolue depuis. En attendant son procès, il a réussi à obtenir son diplôme universitaire et à postuler avec succès à un programme de maîtrise au Royaume-Uni.

La Couronne a recommandé une peine d’emprisonnement de six mois, mais Dhillon a noté un certain nombre de facteurs atténuants dans l’affaire, notamment que Zhu n’avait pas de casier judiciaire et a coopéré avec la police, fournissant un compte rendu “complet et franc” de ce qui s’est passé.

“Il semble avoir acquis un aperçu de son comportement délictueux. Au cours de son entretien médico-légal, il a exprimé son profond regret”, a écrit Dhillon, notant également que Zhu présentait un faible risque de récidive.

Il a en outre assumé sa responsabilité en plaidant coupable d’avoir causé volontairement des douleurs, des souffrances ou des blessures inutiles à un animal.

Le juge a condamné Zhu à quatre mois de prison et lui a interdit de « posséder, d’avoir la garde ou le contrôle, ou de résider dans les mêmes locaux qu’un animal » pendant 25 ans.