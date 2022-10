Nouvelles de la Colombie-Britannique : plusieurs attaques d’ours signalées

Deux femmes ont subi des blessures graves après une attaque d’ours sur un sentier dans le nord-est de la Colombie-Britannique, selon la GRC locale.

La GRC de Dawson Creek a déclaré avoir été appelée lundi peu avant 19 h au sujet d’une attaque d’ours sur les sentiers du Bear Mountain Cross Country Ski Club. Les gendarmes ont appris que deux femmes, l’une âgée d’environ 30 ans et l’autre d’environ 48 ans, étaient portées disparues.

Environ une heure plus tard, bien après le coucher du soleil, les policiers ont trouvé les victimes “grièvement blessées allongées dans la brousse avec un gros ours noir sanglier qui s’attardait à proximité”.

“Plusieurs tentatives ont été faites pour effrayer l’ours, mais il est resté et n’a pas quitté le voisinage des victimes”, a déclaré la GRC dans un communiqué de presse mardi.

“Les agents de la GRC pensaient que l’ours gardait les victimes, alors ils ont déchargé un fusil, frappant l’ours et le tuant.”

La police a déclaré que les deux victimes avaient été transportées par avion hors de la zone avec des blessures potentiellement mortelles. Les deux sont toujours en vie “pour le moment”, a déclaré la GRC dans sa mise à jour mardi.



ATTAQUE IMPLIQUANT CUB

L’incident de Dawson Creek n’est pas la seule attaque d’ours signalée ces derniers jours. Lundi, le BC Conservation Officer Service a partagé une déclaration concernant un autre incident, affirmant qu’une rencontre s’était produite vendredi alors qu’une femme promenait ses deux chiens sans laisse près de Forest Grove à 100 Mile House.

“Les chiens ont couru devant dans la brousse. Lorsqu’ils sont revenus en courant vers le propriétaire, un ours noir était à sa poursuite”, a déclaré le BCCOS dans son communiqué.

“L’ours a écrasé et mordu la femme avant d’arrêter son attaque. La femme a pu quitter la zone et a reçu des soins médicaux à l’hôpital pour des ecchymoses, des égratignures et des blessures mineures par perforation.”

Des agents de conservation se sont rendus dans la région pour recueillir des preuves et interroger la victime. L’agence a conclu son enquête lundi, affirmant que l’attaque semblait être défensive et impliquait une truie et son petit. Par conséquent, les agents de conservation ne tenteront pas de capturer ou de tuer l’ours impliqué.

“Des panneaux d’avertissement ont été affichés dans la zone et les résidents à proximité ont été informés de l’incident”, a indiqué le communiqué du BCCOS.

Les agents de conservation disent que ceux qui vivent au pays des ours devraient prendre des précautions lorsqu’ils s’aventurent à l’extérieur, comme faire du bruit, rester en groupe et porter du gaz poivré.

Au cours des huit premiers mois de l’année, les agents de conservation ont reçu plus de 16 300 appels concernant les ours noirs, selon les données provinciales. Les agents ont répondu à environ neuf pour cent de ces appels en personne.

De janvier à août, 288 ours ont été tués par des agents de conservation. Quatre ont été déplacés.