Nouvelles de la Colombie-Britannique : les drones interfèrent avec les équipages qui luttent contre les incendies de forêt

Le BC Wildfire Service a dû mettre fin aux opérations aériennes de lutte contre le plus grand incendie de la province lundi parce que des gens pilotaient des drones dans la région, selon un article publié sur les réseaux sociaux.

Le feu de forêt de Keremeos Creek est actuellement classé comme “en cours” et les alertes et ordres d’évacuation ont été annulés, mais il est toujours estimé à plus de 7 000 hectares. Soixante-dix-huit pompiers, trois hélicoptères et trois équipements lourds sont toujours sur place pour le contenir, selon le site Web du service.

Le service s’est adressé à Twitter pour rappeler aux gens les dangers des drones volants dans les zones où les pompiers exercent cette activité après deux cas distincts d’utilisation “non autorisée”.

“La présence de drones sur le feu de forêt a entraîné un arrêt complet des efforts de lutte aérienne contre les incendies pour des raisons de sécurité. Ce type d’activité est extrêmement dangereux”, a commencé le message.

“Cela pose un risque important pour la sécurité du personnel de lutte contre les incendies de la Colombie-Britannique, en particulier lorsque des avions de lutte contre les incendies volant à basse altitude sont présents. Si un drone entre en collision avec des avions de lutte contre les incendies, les conséquences pourraient être mortelles. Il existe une tolérance zéro pour les personnes qui pilotent des drones dans des zones actives de feux de forêt. “

Il existe une restriction automatique en place là où des incendies de forêt brûlent qui interdit à tout aéronef – y compris les drones – de voler dans un rayon de cinq milles marins de l’incendie et à moins de 3 000 pieds du niveau du sol, indique le service.

La peine pour cela comprend des amendes pouvant atteindre 100 000 $ et jusqu’à 18 mois de prison.