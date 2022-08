Nouvelles de la Colombie-Britannique: enquête après qu’une femme disparue a été retrouvée morte

Une femme disparue de Coquitlam, en Colombie-Britannique, a été retrouvée morte dans le Downtown Eastside de Vancouver à la fin du mois dernier, selon la police.

Le corps de Kwem Manuel-Gottfriedson a été retrouvé dans un immeuble près de la rue East Hastings et de l’avenue Hawks le 30 juillet, a déclaré le service de police de Vancouver à CTV News Vancouver dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

“Le service du coroner de la Colombie-Britannique enquête sur la cause du décès et la section des crimes majeurs du VPD enquête sur les circonstances entourant sa disparition et sa mort”, a déclaré le VPD.

Des affiches circulant sur les réseaux sociaux au sujet de la femme disparue indiquaient qu’elle avait 25 ans et qu’elle était autochtone. Les affiches indiquaient qu’elle avait été vue pour la dernière fois à Coquitlam et que le dernier emplacement de son téléphone était près de l’hôtel Astoria.

“Nous sommes en contact avec la famille de Kwem et leur avons fourni des mises à jour sur l’enquête”, a déclaré le VPD.

Manuel-Gottfriedson a été retrouvé à un pâté de maisons de l’endroit où le corps d’un adolescent porté disparu à Port Coquitlam a été retrouvé en mai. Noelle O’Soup a disparu pendant près d’un an avant d’être retrouvée et la police a qualifié cette affaire de “préoccupante” et “inhabituelle”.

Rien n’indique que les deux affaires soient liées.