Nouvelles de la Colombie-Britannique : David Eby deviendra chef du NPD

David Eby a présenté ses plans pour ses 100 premiers jours au pouvoir vendredi, après être devenu premier ministre désigné de la Colombie-Britannique.

Eby, ancien procureur général et ministre du Logement de la province, a été déclaré chef du NPD au pouvoir après la fin brutale de la course à la direction du parti cette semaine.

Le premier ministre désigné a déclaré qu’au cours de ses 100 premiers jours, il se concentrerait sur le lancement d’initiatives visant à développer le logement abordable, à transférer les subventions aux combustibles fossiles vers l’énergie propre et à travailler à l’amélioration du système de santé en difficulté de la province.

« Nous devons régler ces problèmes pour les Britanno-Colombiens. Ils comptent sur nous pour le faire », a déclaré Eby, déclenchant les acclamations et les applaudissements des participants à la conférence de presse.

Deux jours plus tôt, l’exécutif du NPD avait rejeté la candidature de la seule concurrente d’Eby, Anjali Appadurai, après qu’un rapport ait révélé que des adhésions frauduleuses avaient été sollicitées en son nom.

S’adressant aux journalistes vendredi, Eby a reconnu que la course s’était terminée sur une note controversée et a pris un moment pour remercier Appadurai d’avoir présenté sa campagne.

“Je tiens à dire que j’ai hâte de travailler avec Anjali et les personnes qui se sont inscrites et qui se soucient de ces problèmes (environnementaux)”, a déclaré Eby. « Ce n’est pas parce que la course à la direction est terminée que ces problèmes disparaissent. Je vous souhaite la bienvenue, je veux travailler avec vous.

Appadurai dit qu’elle restera membre du NPD et n’a pas l’intention d’arrêter son activisme politique.

“Je refuse catégoriquement d’être une étrangère à ce parti”, dit-elle.

Au cours de son allocution, Eby a également remercié son prédécesseur et actuel premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, qui a annoncé sa retraite à la fin juin.

“Je remplis des chaussures assez grandes ici en entrant dans ce travail”, a déclaré Eby, comparant sa relation avec Horgan à celle entre un entraîneur et un joueur. « John a mené notre parti à un gouvernement majoritaire historique… Je veux m’assurer que les électeurs ont un choix très évident lorsqu’ils se présenteront aux urnes lors de la prochaine élection que le NPD écoute et livre.

Lorsqu’on lui a demandé si les Britanno-Colombiens méritaient une autre élection provinciale à la lumière de la retraite de Horgan, Eby a déclaré qu’il ne pensait pas que les électeurs voulaient cela.

« J’ai parcouru toute la province. J’ai rencontré des gens à l’intérieur et à l’extérieur du NPD, et je n’ai pas entendu une seule personne dire qu’elle voulait des élections en ce moment », a déclaré Eby. « Ils disent que notre province fait face à de grands défis qu’ils veulent que notre gouvernement relève. »

Alors que Horgan a appelé à des élections anticipées en 2020, Eby s’est engagé à s’en tenir à une date d’élection fixe.

Ceci est une histoire en développement et sera mise à jour.

Avec des fichiers de la Presse canadienne