Nouvelles de la C.-B. : Veillée pour les femmes autochtones décédées et une adolescente

Les familles de deux femmes et d’une adolescente qui ont toutes été récemment retrouvées décédées après avoir été portées disparues dans la région métropolitaine de Vancouver se sont réunies samedi pour une veillée émouvante.

“Une vie qui nous a été enlevée”, a déclaré Natasha Harrison à propos de sa fille Tatyanna. “Elle méritait tellement plus que ce que ce monde était prêt à lui offrir.”

Harrison a signalé la disparition de sa fille le 3 mai. Il s’avère que la GRC de Richmond avait déjà trouvé la dépouille de la jeune fille de 20 ans sur un bateau amarré sur le fleuve Fraser la veille, mais ne l’a identifiée avec certitude que la première semaine d’août.

Selon sa famille, un rapport préliminaire du coroner a indiqué que Tatyanna est décédée d’une toxicité au fentanyl.

Sa mère dit que la GRC a jugé la mort non suspecte et a classé l’affaire – même si le corps de Tatyanna a été découvert nu de la taille aux pieds.

“Eh bien, vous avez balayé son cas sous le tapis. Tatyanna vaut bien plus que ce que vous êtes prêt à lui donner et maintenant le monde est laissé sans elle. Nous ne l’avons plus dans nos vies”, a déclaré Harrison.

Plus de 100 personnes se sont rassemblées à la marina de Richmond où se trouvaient les restes de Tatyanna.

Les membres de la famille de Noelle O’Soup, une adolescente autochtone retrouvée morte à Hastings Street SRO, et de Chelsea Poorman, une jeune femme autochtone dont le corps a été retrouvé sur la propriété d’un manoir du côté ouest, ont également pris la parole lors de la veillée.

“Arrêtez de permettre que cela se produise. Commencez à parler pour que nous n’ayons plus de Noelle O’Soups”, a déclaré Josie August, une parente d’O’Soup. “(Elle) avait 13 ans. Elle devrait être à le centre commercial. Elle devrait être avec ses amis. Elle devrait être avec sa famille.

O’Soup a été portée disparue de son foyer d’accueil de Port Coquitlam en mai 2021 et sa dépouille a été localisée en mai 2022.

Le 24 février, la police de Vancouver a retrouvé un homme dans la quarantaine mort à l’intérieur de la même pièce, mais ne l’a pas fouillée à fond.

Plus de deux mois plus tard, une équipe de nettoyage qui évacuait les biens de l’homme hors de l’appartement a trouvé les corps d’O’Soup et d’une femme qui n’a pas été identifiée publiquement.

Le Bureau du commissaire aux plaintes contre la police a ouvert une enquête sur la conduite d’un agent du service de police de Vancouver pour allégation de manquement au devoir en rapport avec l’affaire.

Cette enquête est actuellement suspendue pendant qu’une enquête criminelle se déroule sur la mort d’O’Soup et de l’autre femme située dans la pièce.

Poorman a disparu pendant près de deux ans avant qu’un entrepreneur travaillant sur un manoir Shaugnessy ne retrouve son corps sur la propriété.

Des parties de son crâne et certains de ses doigts manquaient.

Le VPD dit qu’il pense que Poorman est décédée le jour de sa disparition, ou peu de temps après, et que sa dépouille a été exposée aux éléments pendant 20 mois.

Bien que l’enquête reste ouverte, la police a déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour qualifier la mort de Poorman de suspecte.

Les trois familles qui ont pris la parole lors de la veillée ont plus en commun que le chagrin – elles partagent également la conviction que la police n’a pas fait assez pour retrouver leurs filles disparues et n’enquête pas de manière approfondie sur les circonstances de leur mort.

“Ils sont quelqu’un. Ils sont la fille de quelqu’un, ils sont la nièce de quelqu’un, ils sont aimés”, a déclaré Sheila Poorman, la mère de Chelsea.

Malgré l’immense douleur qui accompagne le partage public de leur chagrin, les familles de Harrison, Poorman et O’Soup le font pour que leurs proches ne soient pas oubliés alors qu’ils poursuivent la recherche de réponses sur comment et pourquoi ils sont morts.