Nouvelles de Donald Trump aujourd’hui: les procureurs se préparent à demander au grand jury d’inculper Trump dans une affaire de documents classifiés

Mercredi soir, il apparaîtra sur CNN pour une mairie, et ce week-end, il s’aventurera en Caroline du Nord pour prendre la parole lors de la convention de l’État partie qui mettra également en vedette les deux principaux candidats à la nomination du GOP, le gouverneur de Floride Ron DeSantis et son ancien patron, l’ancien président Donald Trump.

Bien sûr, comme tout candidat à la présidentielle, M. Pence s’est préparé pour une course, a publié un mémoire l’année dernière et a fait campagne pour divers candidats républicains à mi-mandat en 2022.

Plus tôt cette année, lors du Gridiron Dinner, ce rassemblement formel de la presse et des politiciens qui est séparé de l’œil du public et pour lequel je ne suis jamais assez cool pour recevoir une invitation, il a fait l’éloge des médias tout en fustiger l’ancien présidenttentant une fois de plus de se séparer de son ancien bienfaiteur politique.