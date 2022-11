Nouvelles de divertissement: le nom du bébé d’Alia Bhatt et de Ranbir Kapoor révélé; Akshay Kumar profondément blessé par le tweet Galwan de Richa Chadha et plus

L’industrie du divertissement a connu des hauts et des bas tout au long de la journée. D’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor révélant le nom de leur nouveau-né sur les réseaux sociaux à Akshay Kumar claquant Richa Chadha et exprimant sa déception face à son tweet Galwan, voici les principales nouvelles tendances du divertissement aujourd’hui.

Sania Mirza partage un message crypté au milieu des rumeurs de divorce avec Shoaib Malik

La star du tennis indien Sania Mirza traverserait une phase mouvementée dans son mariage avec le joueur de cricket pakistanais Shoaib Malik. Au milieu des rumeurs suggérant qu’ils envisagent de mettre fin à leur mariage par un divorce, Sania a partagé un autre message crypté sur le fait de se donner une pause. Découvrez l’histoire complète ici.

La perte de poids épique de Sonam Kapoor après la grossesse choque Anand Ahuja

Sonam Kapoor est de retour à la routine dans les trois mois suivant la naissance de son premier enfant. Son mari Anand Ahuja a récemment partagé la photo de sa femme lors d’un événement récent et était impressionné par sa transformation épique suite à sa perte de poids après la grossesse. Découvrez l’histoire complète ici.

Le nom du bébé d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor révélé

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont accueilli leur première fois plus tôt ce mois-ci et le couple a finalement révélé le nom de leur fille nouveau-née. Ils ont nommé leur petite fille Raha, le nom a été recommandé par Neetu Kapoor. Découvrez l’histoire complète ici.

Akshay Kumar profondément blessé par le tweet Galwan de Richa Chadha

Akshay Kumar s’est joint aux internautes en colère pour condamner le tweet Galwan de Richa Chadha qui se serait moqué de l’armée indienne. Il a partagé une capture d’écran de son tweet et a déclaré qu’il en était profondément blessé. Découvrez l’histoire complète ici.

Priyanka Chopra a-t-elle des plans de retraite?

Priyanka Chopra a récemment révélé si elle avait des projets de retraite pendant qu’elle progressait et conquérait Bollywood et l’Occident simultanément. L’actrice est l’une des icônes mondiales en ce moment et rend l’Inde fière de ses réalisations. Découvrez l’histoire complète ici.