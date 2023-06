Une femme qui a perdu son père à cause de Covid a déclaré que la liste des honneurs de démission de Boris Johnson était « entachée de sang » après que de nouvelles images accablantes aient montré du personnel conservateur faisant la fête pendant le verrouillage.

Mme Carney, directrice de télévision et de théâtre, a déclaré qu’il était insultant de voir le personnel conservateur boire et danser alors que les familles ne pouvaient pas être avec leurs proches à leur mort – d’autant plus que deux des personnes présentes ont depuis été honorées par M. Johnson.