Nouvelles de Boris Johnson: le ministre du Cabinet et l’assistant principal n ° 10 accusés d’abus sexuels

“J’étais super ivre, il me donne plus de vin et je suis déjà manifestement bourré, mais au bout d’un moment, je me suis dit ‘Tu sais quoi? Cela vous dérangerait-il si j’allais juste au lit ? Alors je suis allé me ​​coucher, mais évidemment, il ne m’a pas laissé seul.