Nouvelles de Boris Johnson – en direct: l’ancien Premier ministre frappé par une nouvelle affirmation selon laquelle il a enfreint les règles de Covid avec le voyage d’un ami aux dames

Biden et Sunak ont ​​déjà eu quatre réunions en face à face depuis que Sunak est devenu Premier ministre en octobre, mais les pourparlers à Washington offriront aux deux dirigeants une chance pour leur interaction la plus soutenue à ce jour.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que l’invasion russe de l’Ukraine, vieille de 15 mois, sera « une priorité ». Les États-Unis et le Royaume-Uni sont les deux plus grands donateurs de l’effort de guerre ukrainien et jouent un rôle central dans un effort à long terme annoncé le mois dernier pour former et éventuellement équiper les pilotes ukrainiens sur des avions de combat F-16.