Nouvelles dates de grève des trains au Royaume-Uni annoncées alors que les syndicats ciblent les célébrations de Noël et de la Coupe du monde

La Grande-Bretagne fait face à une sombre saison des fêtes après que 40 000 cheminots ont annoncé qu’ils feraient grève une semaine seulement avant Noël.

Les membres du syndicat RMT abandonneront les chemins de fer à travers le pays les 13, 14, 16 et 17 décembre.

Le RMT a annoncé aujourd’hui une nouvelle série de grèves majeures Crédit : PA

Mick Lynch, chef du RMT Crédit : Getty

Et PLUS d’action industrielle lancera la nouvelle année, avec des débrayages prévus les 3, 4, 6 et 7 janvier.

Le RMT est aux prises avec un différend majeur avec les opérateurs ferroviaires sur les salaires, la sécurité de l’emploi et les conditions de travail.

Loin des chemins de fer, des pans entiers d’autres services publics font face à un effondrement autour de Noël en raison d’une action revendicative.

Plus tôt ce mois-ci, le Royal College of Nursing, âgé de 106 ans, a voté pour organiser sa toute première grève à l’échelle du Royaume-Uni.

Les hôpitaux à travers le pays font face à des pénuries massives de personnel alors que les dirigeants syndicaux exigent une augmentation de salaire de 17% pour ses membres qui travaillent dur.

Environ 100 000 fonctionnaires doivent également quitter leur travail pendant la période des fêtes.

Les travailleurs de la force frontalière et du bureau des passeports font partie de ceux qui demandent une augmentation de salaire de 10% à leurs employeurs gouvernementaux.

Ce matin, Rishi Sunak a déclaré lors d’une réunion du Cabinet que les Britanniques étaient confrontés à une “période difficile” causée par les conséquences de la pandémie, la guerre de Mad Vlad Poutine en Ukraine, les arriérés du NHS et maintenant PLUS de grèves.

Les mots d’avertissement sont venus après que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a déclaré aujourd’hui que l’économie britannique subirait le plus gros coup dur pour son économie parmi les sept pays les plus développés du monde.

Et parmi les 20 premiers, seule la Russie s’en tirera moins bien.

Le groupe a prédit que l’économie britannique augmentera de 4,4% cette année, avant de chuter de 0,4% en 2023.

Pas plus tard que la semaine dernière, le chien de garde du budget du gouvernement a révélé que le revenu disponible des ménages par personne devrait chuter de plus de 7 % au cours des deux prochaines années.

La baisse fera baisser les revenus aux niveaux de 2013.