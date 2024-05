Nouvelles d’Arsenal : Edu « très intéressé » par une star instable de 52 millions de livres sterling avec une offre déjà soumise | Football | sport

Et les Londoniens du nord sont l’une des rares équipes en Europe à disposer de l’argent nécessaire pour réaliser un transfert pour Simons. Le manager Mikel Arteta pourrait avoir besoin de renforts dans les zones offensives au milieu des spéculations sur l’avenir d’Emile Smith Rowe, Reiss Nelson et Eddie Nketiah.

Smith Rowe – autrefois présenté comme le prochain grand joueur à sortir de l’académie d’Arsenal – n’a débuté que trois matches de Premier League cette saison et, à 23 ans, pourrait réduire ses défaites pour gagner du temps de jeu régulier ailleurs.

Nelson a un an de plus et n’a débuté qu’un seul match en Premier League cette campagne, tandis que Nketiah s’est glissé derrière Kai Havertz et Gabriel Jesus dans la hiérarchie.

Il reste à voir exactement où Simons s’intégrerait dans la formation de départ d’Arteta. L’international néerlandais a joué principalement comme milieu offensif pour Leipzig, mais le capitaine Martin Odegaard offre déjà beaucoup de menace aux Gunners depuis le milieu du parc.