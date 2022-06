Nouvelles COVID : la sous-variante d’Omicron devient dominante en Ontario

Une nouvelle sous-variante d’Omicron devrait devenir la souche dominante de COVID-19 en Ontario, selon les responsables de la santé.

Selon le dernier résumé épidémiologique de Santé publique Ontario (SPO), la sous-variante BA.5 a « le taux de croissance comparatif le plus rapide de toutes les lignées en Ontario ».

La proportion de BA.5 dans les cas positifs échantillonnés est passée de 3,1% à 6,7% entre la dernière semaine de mai et la première semaine de juin, ont constaté des responsables. Le taux de croissance hebdomadaire est également 3,22 fois supérieur à celui de la sous-variante BA.2 au cours des 12 dernières semaines.

“Sur la base de ces données européennes, et d’autres données ainsi que celles-ci, il semble être plus transmissible que la variante BA.2”, a déclaré lundi le Dr Samir Patel, chef de la microbiologie et des sciences de laboratoire chez PHO, à CTV News Toronto.

D’ici la fin du mois, Patel prévoit qu’un peu plus de 50% de tous les cas de COVID-19 dans la province seront la sous-variante BA.5.

“Cela correspond également à ce que nous constatons à l’échelle internationale”, a-t-il ajouté.

La sous-variante BA.5 d’Omicron a alimenté une augmentation des cas aux États-Unis ainsi que dans plusieurs pays européens. La semaine dernière, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a noté que le BA.5 représentait environ 6,5 % des cas de COVID-19 au Canada.

Patel dit que les responsables de la santé n’ont pas suffisamment d’informations pour dire si la sous-variante BA.5 est plus grave que les autres, mais ils “gardent un œil dessus”.

“Il est plus transmissible, nous constatons donc une infection BA.5 chez les personnes qui ont reçu leur dose complète de vaccination … mais nous ne voyons pas non plus de maladie grave”, a déclaré Patel. “Nous avons besoin de plus de données pour pouvoir dire de manière concluante que, oui, vous savez, les personnes vaccinées peuvent être infectées, mais le taux d’hospitalisation ou la gravité va être faible.”

Patel a ajouté que les responsables recommandent toujours de se faire vacciner contre le nouveau coronavirus car cela fournira probablement une certaine protection contre l’hospitalisation, quelle que soit la sous-variante. Cela a été repris dans de nouvelles données fournies par des chercheurs du Beth Israel Deaconess Medical Center, qui ont découvert que les nouvelles sous-variantes sont plus susceptibles d’échapper aux anticorps.

“Ces données montrent que les sous-variantes BA.2.12.1, BA.4 et BA.5 échappent sensiblement aux anticorps neutralisants induits à la fois par la vaccination et l’infection”, ont écrit les chercheurs dans le New England Journal of Medicine.

Selon les données de PHO au 17 juin, un peu plus de 18 % des patients hospitalisés avec au moins deux doses de vaccin COVID-19 étaient liés à la sous-variante BA.5. Patel soutient que cette statistique n’est pas préoccupante car plus une variante se propage, plus elle est susceptible d’infecter naturellement un plus grand nombre de personnes, quel que soit le statut vaccinal.

“Nous devons tous nous faire vacciner”, a-t-il déclaré. “Si vous êtes éligible pour le troisième rappel, vous devez vous faire vacciner… (si) vous êtes éligible pour le quatrième rappel, vous devez également vous faire vacciner.”

On ne sait pas encore comment l’émergence d’une nouvelle souche dominante aura un impact sur le nombre global de cas de COVID-19 en Ontario ou sur le système de santé de la province, mais selon les données fournies par la Table consultative scientifique, il semble que la concentration du nouveau coronavirus dans les eaux usées commence à augmenter lentement.

La plupart des régions, à l’exception des bureaux de santé publique du sud-ouest, constatent une augmentation de la concentration de COVID-19 dans les signaux d’eaux usées.

Il y a à peine un mois, les responsables de la santé publique ont noté une augmentation des sous-variantes BA.2.20 en Ontario.