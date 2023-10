Nouvelles communautaires du comté de Delaware

La Fondation Rotary des Médias a répondu à une demande du Pennsylvania Institute of Technology d’acheter un nouvel électrocardiogramme destiné à former des étudiants participant au programme d’assistance médicale clinique, selon le Rotary.

Un équipement médical de pointe est essentiel pour fournir une formation appropriée aux étudiants et les ECG du collège datent de 10 ans.

Chaque nouvelle machine coûterait 2 415 $. Le conseil d’administration de la Fondation Rotary pour les médias était prêt à fournir une subvention de 1 215 $ et a demandé à la fondation du district 7450 un montant supplémentaire de 1 200 $ qui permettrait ensuite de financer une machine, a indiqué le Rotary.

Jeannette Barr, directrice du développement de l’école, a demandé une subvention de contrepartie afin que les fonds initiaux du Rotary quadruplent et que l’université puisse acheter deux machines.

« Environ 85 % de nos étudiants sont des femmes à faible ou très faible revenu qui pourront utiliser cet équipement pour terminer leurs études, bâtir une carrière enrichissante et améliorer leur bien-être financier », a déclaré Barr.

La devise du Rotary est « Servir d’abord » et la devise de la fondation est « Faire le bien dans notre communauté ». Ce don incarne les deux slogans, a déclaré le Rotary.

Pour en savoir plus sur le Rotary, rendez-vous sur www.mediarotary.org

De nouvelles expositions arrivent au CAC

Le Community Arts Centre, 414 Plush Mill Road, Wallingford, présentera deux nouvelles expositions du 21 octobre au 22 novembre.

L’une d’entre elles est « Floral Whirls », une exposition de peintures, de dessins et de sculptures de Paul Santoleri.

Santoleri est connu pour ses installations de dessins et ses peintures murales trouvées dans les rues des villes et dans les lieux publics du monde entier. Il a créé de nombreux projets d’art social : des collaborations avec des communautés artistiques et des ambassades du monde entier, a indiqué le CAC.

Il a souvent collaboré avec le Mural Arts Philadelphia. L’exposition sera présentée à la Duke Gallery, a indiqué le centre.

L’autre est « Portraits of Death », une exposition de peintures de Zach Woomer.

L’exposition présente 10 pièces représentant l’interprétation de l’artiste des représentations de la mort du monde entier. Zach est un artiste, designer et illustrateur local, qui réalise du branding et de la conception de sites Web pour des entreprises locales depuis plus de 15 ans, a indiqué le CAC.

L’exposition sera visible dans la Lounge Gallery, a indiqué le centre.

Le directeur général du CAC, Paul Downie, a déclaré dans un communiqué de presse : « C’est un grand plaisir d’accueillir des expositions de ces deux artistes très talentueux. Paul est un artiste bien-aimé de Philadelphie depuis des décennies, connu pour son style visuellement riche et ludique. Zach est une nouvelle voix artistique montrant un ensemble d’œuvres intrigantes et parfaites pour la saison.

La réception d’ouverture aura lieu le 22 octobre de 14h à 16h.

Les heures d’ouverture habituelles de la galerie sont de 10 h à 18 h du lundi au vendredi et de 10 h à 14 h le samedi. Pour plus d’informations ou pour obtenir un itinéraire, contactez le CAC au 610-566-1713, en ligne sur www.communityartscenter.org ou suivez-les sur Facebook.

Concours de rédaction pour la Journée des anciens combattants

L’unité intermédiaire du comté de Delaware et le projet Veterans Legacy organisent un concours de rédaction pour la Journée des anciens combattants 2023, ouvert à tous les élèves du comté de Delaware de la 6e à la 8e année.

Le but du concours est de mettre les étudiants au défi de réfléchir à la guerre et à la liberté d’une manière qu’ils n’ont jamais fait auparavant, d’acquérir un sentiment de fierté pour notre pays et d’honorer et de respecter ces personnes courageuses qui ont risqué leur vie pour notre liberté. dit.

Les gagnants des première, deuxième et troisième places recevront des prix en espèces et un certificat, et seront invités à lire leurs essais lors du défilé de la Journée des anciens combattants devant le palais de justice du comté de Delaware dans les médias le 10 novembre à 11 heures.

Les étudiants doivent rédiger un essai d’environ 200 mots, répondant à la question suivante : Pourquoi est-ce que j’apprécie les anciens combattants américains et quel est mon devoir lors de la Journée des anciens combattants ?

Les étudiants sont encouragés à faire des recherches ou à interroger un ancien combattant de la famille ou un ami de la famille pour mieux comprendre pourquoi nous devrions honorer nos anciens combattants et comment nous pouvons montrer notre appréciation pour leurs sacrifices, ont déclaré l’école et le projet.

Les essais, qui seront lus par un jury et jugés en fonction de leur adhésion au thème/question, à leur créativité et aux conventions de base de l’écriture, doivent être dactylographiés sur du papier de 8½ x 11 pouces avec une page de couverture séparée indiquant le nom et la note de l’étudiant. , numéro de téléphone, adresse e-mail, école, nom de l’enseignant et adresse e-mail de l’enseignant.

La date limite de soumission est le 2 novembre à 16 heures. Les gagnants seront informés avant le 7 novembre.

Toutes les soumissions doivent être envoyées par courrier électronique à [email protected]. Pour plus d’informations ou des questions : appelez le 610-938-9000 ext. 2061.

Le communiqué de presse sur ce concours de rédaction ne montre pas clairement pourquoi les candidatures doivent être envoyées par courrier électronique et dactylographiées.

C’est le moment idéal pour rejoindre l’effort CandyCare

CandyCare fournira des friandises aux garde-manger locaux et aux refuges pour sans-abri.

Souvent, les garde-manger fournissent des produits de base, mais pas des sucreries comme les bonbons. La collecte CandyCare a lieu pendant la saison d’Halloween, lorsque les bonbons abondent.

Les bénévoles et les organisations bénévoles, telles que les écoles, les églises, les studios de danse, les troupes scoutes et les entreprises, doivent s’inscrire pour devenir des sites de collecte des dons de bonbons d’Halloween non ouverts et emballés. Ils peuvent annoncer et faire savoir en octobre qu’ils collectent des bonbons.

Du 1er au 16 novembre, les bonbons seront collectés et pourront être déposés au principal site de collecte, l’église grecque orthodoxe Saint-Luc à Broomall. Les particuliers peuvent également y déposer des dons.

Le 17 novembre, les bénévoles de CandyCare livreront et distribueront tous les bonbons aux refuges pour sans-abri et aux garde-manger locaux. Pour participer ou pour plus d’informations, contactez Patti au 610-416-8336.

Les projections de mammographie gratuites ont lieu lundi

En reconnaissance du Mois de sensibilisation au cancer du sein, le département de santé du comté de Delaware et le centre de lutte contre le cancer Sidney Kimmel de l’hôpital universitaire Thomas Jefferson poursuivent leur partenariat pour offrir au comté de Delaware une autre journée de sensibilisation au cancer du sein, en offrant aux femmes des dépistages gratuits par mammographie, selon une presse du comté. libérer.

Les projections auront lieu au Delaware County Wellness Center, 125 Chester Ave. Yeadon, le lundi 16 octobre de 9 h à 16 h.

L’inscription est requise pour cette opportunité de projection. Pour vous inscrire à la projection, appelez la Delaware County Wellness Line au (484) 276-2100 ou demandez un

rendez-vous par email à [email protected].

Des données récentes montrent que les femmes âgées de 50 ans et plus dans le comté de Delaware et dans toute la Pennsylvanie courent un risque près de neuf fois plus élevé de cancer du sein invasif que les femmes de moins de 50 ans.

Cependant, 99 femmes sur 100 survivent au cancer du sein et obtiennent de meilleurs résultats lorsque les tests sont effectués à un stade précoce. Plus vous êtes âgé, plus votre risque est élevé. Les dépistages par mammographie sont cruciaux pour la santé des femmes du comté de Delaware.

Toutes les femmes âgées de 40 ans et plus, avec ou sans assurance et sans diagnostic préalable de cancer du sein, peuvent s’inscrire. Les inscrits pourront également parler avec le personnel du service de santé et discuter des autres services de santé offerts.

Un étudiant du DCCC remporte une bourse de 5 000 $

Michael Jordan, étudiant au Delaware County Community College, a reçu une bourse professionnelle de 5 000 $ de Lockheed Martin, une société mondiale de sécurité et d’aérospatiale.

Jordan, un résident du comté, poursuit un certificat de programmation Web au DCCC. Il a changé de carrière et s’intéresse depuis toujours au travail avec et à la programmation informatique.

Le programme de bourses Lockheed, un élément essentiel de l’investissement de Lockheed Martin dans le développement de la main-d’œuvre et l’éducation, soutient les étudiants de tous âges participant à une formation basée sur les compétences dans les domaines de l’ingénierie, de la technologie et de la fabrication avancée. Les boursiers sont sélectionnés en fonction de leurs résultats académiques, de leur expérience professionnelle, de leurs buts et objectifs professionnels et éducatifs, ainsi que d’autres qualifications, selon un communiqué de presse.

Le certificat de programmation Web du collège est conçu pour préparer les étudiants à devenir des développeurs Web débutants ou à poursuivre leurs études en programmation informatique ou en développement Web. Il met l’accent sur les langages de programmation orientés objet populaires ainsi que sur les outils et techniques de développement Web utilisés aujourd’hui dans les entreprises, selon un communiqué de presse.

Vente de livres d’automne de la bibliothèque gratuite Media-UP

La vente de livres d’automne de la bibliothèque gratuite Media-UP aura lieu à la bibliothèque, 1 E. Front St., Media, du 21 au 23 octobre.

La vente proposera des milliers de livres pour tous les âges et tous les intérêts, des jeux, des puzzles, des CD, des DVD, des disques vinyles et des objets spéciaux et de collection.

Les heures de vente sont les 21 et 22 octobre de 9 h 30 à 16 h 30 et le 23 octobre de 9 h 30 à 18 h. La plupart des articles seront vendus entre 1 $ et 2 $, le dimanche étant un jour à moitié prix et le lundi. soit 5 $ par sac et par jour.

Apportez votre propre sac d’épicerie réutilisable de taille standard. Pour plus d’informations, appelez le 610-566-1918.

Arbre de Lumières à Riddle

La cérémonie de l’Arbre des Lumières lance officiellement la saison des fêtes à l’hôpital Riddle. Ce sera le 4 décembre à 11h30

Riddle dit quelle meilleure façon de se souvenir de vos proches qu’en faisant un don en l’honneur ou à la mémoire d’une personne importante pour vous ou votre famille.

Ou peut-être aimeriez-vous exprimer votre gratitude à un ami pour une gentillesse particulière au cours de l’année.

Tous les dons seront répertoriés dans le programme. Les fonds destinés à l’Arbre de Lumière bénéficieront de l’engagement pris par les Auxiliaires Associés de l’Hôpital Riddle.

Les donateurs seront invités à la cérémonie.

Les niveaux de dons sont les suivants :

• 20 $ : feu rouge

• 25 $ : feu vert

• 35 $ : lumière rose

• 50 $ : lumière dorée

• 100 $ : Colombe blanche

• 500 $ : couronne

• 700 $ : étoile

Envoyez le don ainsi qu’une enveloppe pré-affranchie ci-jointe à :

Auxiliaires associés de l’hôpital Riddle

Bureau de développement Suite 204, 1068 W. Baltimore Pike, Media, PA 19063

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de : Tree of Lights

Envoyez les éléments d’intérêt communautaire à [email protected].