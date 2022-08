Nouvelles attaques contre des mineurs illégaux après les viols en Afrique du Sud

JOHANNESBURG (AP) – La violence contre les mineurs illégaux en Afrique du Sud s’est propagée vendredi malgré les appels à la retenue du président du pays, à la suite de l’arrestation de plus de 80 hommes, dont certains seraient des mineurs, suite aux viols collectifs de huit femmes la semaine dernière.

Les camps de mineurs ont été incendiés et les routes autour des cantons de Munsieville et Bekkersdal à l’extérieur de la ville de Krugersdorp, à l’ouest de Johannesburg, ont été barricadées avec des pierres et des pneus enflammés alors que les habitants protestaient contre la présence de mineurs illégaux. De nombreux mineurs sont des migrants d’autres pays africains et la violence a suscité des inquiétudes sur la xénophobie.

La police a déclaré que huit femmes avaient été violées le 28 juillet lorsqu’une équipe de télévision filmant un clip vidéo dans une décharge minière du canton de West Village près de Krugersdorp a été attaquée par des hommes lourdement armés, certains considérés comme des mineurs illégaux. La police a déclaré qu’elle enquêtait sur 32 chefs de viol.

Les résidents locaux enragés par l’incident ont incendié jeudi des camps de mineurs illégaux dans le canton voisin de Kagiso et ont attaqué des mineurs qu’ils ont déshabillés et battus avant de les remettre à la police.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a condamné vendredi les violences à Kagiso.

“Nous devons faire la distinction entre protestation légitime et criminalité, répondre aux préoccupations et aux griefs des communautés tout en agissant pour prévenir les pertes de vies humaines et la destruction de biens”, a-t-il déclaré.

“Nous pouvons tous comprendre l’indignation publique à Kagiso provoquée par le viol collectif de huit jeunes femmes la semaine dernière et nous partageons tous profondément et sincèrement la douleur des victimes, de leurs familles et des communautés voisines”, a ajouté Ramaphosa.

Kopanang Africa, un groupe de défense contre la xénophobie en Afrique du Sud, a averti que les récents événements à Krugersdorp alimentaient dangereusement le sentiment anti-migrant.

“Malheureusement, parce que certains des … mineurs illégaux seraient des migrants sans papiers, cela a créé un élément de politique xénophobe où les gens disent que tous les immigrants illégaux doivent partir et que tous les étrangers doivent quitter le pays”, a déclaré le porte-parole de Kopanang Africa, Dale McKinley.

Il a dit que certaines personnes profitaient des préoccupations légitimes de la communauté pour faire avancer leurs propres agendas.

“Lorsque les manifestations ont commencé, nous avons commencé à voir des formations politiques qui avaient des politiques clairement xénophobes en profiter et faire des déclarations irresponsables et immatures à leurs propres fins”, a-t-il déclaré.

Le chercheur et analyste Ziyanda Stuurman a déclaré à l’Associated Press que la frustration des communautés face à la détérioration de la police et de leurs conditions de vie avait contribué à leur colère.

L’Afrique du Sud souffre d’une pauvreté croissante, d’un chômage de 35 %, d’une crise de l’électricité et d’une croissance économique stagnante.

“Les gens vivent dans des conditions économiques incroyablement difficiles et ils se sentent désespérément en danger, et un problème comme celui-ci suscite ces émotions qui sont là depuis très longtemps”, a déclaré Stuurman.

Elle a comparé la situation aux troubles sociaux et aux émeutes en Afrique du Sud en juillet de l’année dernière, où plus de 400 personnes sont mortes dans les provinces du KwaZulu-Natal et du Gauteng.

Le commissaire de la police nationale sud-africaine et d’autres hauts responsables du gouvernement devraient tenir de grandes réunions communautaires à Kagiso et Krugersdorp au cours du week-end pour discuter de l’exploitation minière illégale et de la criminalité dans la région.

Mogomotsi Magome, The Associated Press