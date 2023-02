Nouvelles allégations de dommages à l’habitat du poisson au projet de pipeline du nord-ouest de la Colombie-Britannique

Coastal GasLink et ceux qui s’opposent à son gazoduc pour alimenter l’usine de liquéfaction de gaz naturel de LNG Canada en construction à Kitimat sont une fois de plus en désaccord sur les travaux en cours pour traverser une rivière en creusant une tranchée dans laquelle placer le tuyau.

Cette fois, les opposants Wet’suwet’en et la Fondation David Suzuki affirment qu’un barrage sur la rivière Clore au sud et à l’est de Terrace a éclaté le 30 janvier, entraînant l’écoulement de sédiments et de débris en aval, endommageant l’habitat du poisson.

Le barrage fait partie des ouvrages construits pour détourner l’eau de la zone de tranchées, puis la renvoyer dans la rivière en aval.

“Coastal GasLink a perdu le contrôle de cette traversée de rivière, et nos poissons en paient le prix”, a déclaré Tsebesa qui porte le nom anglais de Lillian Wilson. Elle est la chef héréditaire Wet’suwet’en du territoire et a fait cette déclaration à la suite d’un survol en hélicoptère le 30 janvier de la zone des travaux.

“En fin de compte, j’aimerais qu’ils fassent leurs valises et partent.”

Les opposants au pipeline affirment également que l’organisme de réglementation provincial, la Commission du pétrole et du gaz et le ministère fédéral des Pêches doivent faire davantage pour que les travailleurs sur le site respectent les normes environnementales et autres afin de protéger l’habitat du poisson.

Ils veulent qu’un ordre d’arrêt des travaux soit émis jusqu’à ce que des assurances de sauvegarde soient mises en place.

La rivière Clore est l’une des nombreuses rivières et cours d’eau traversés soit en creusant des tunnels, soit en creusant des tranchées le long du tracé du pipeline de 670 kilomètres du nord-est de la Colombie-Britannique à Kitimat.

Wet’suwet’en et d’autres ont d’abord soulevé la question des travaux de la rivière Clore au début de janvier, affirmant que les contrôles des sédiments n’étaient pas suivis.

Le Clore se jette dans la rivière Zymoetz (également connue sous le nom de rivière Copper) qui se jette ensuite dans la Skeena. La Clore et la Zymoetz sont toutes deux des rivières arc-en-ciel prisées.

Coastal GasLink n’a pas répondu directement aux allégations de début janvier ou à celles du début de cette semaine, si ce n’est pour dire que “des inspecteurs environnementaux qualifiés continuent de surveiller de près les travaux sur place pour s’assurer que des mesures appropriées de contrôle des sédiments et d’atténuation des inondations sont en place”.

“À ce stade, il n’y a pas eu d’augmentation significative des niveaux de turbidité ni d’impact sur les poissons et la faune. Notre équipe continue d’évaluer les conditions du site.

«Nous avons informé nos organismes de réglementation et travaillons avec eux pour nous assurer que nous continuons de respecter les normes élevées de protection de l’environnement auxquelles s’attendent les Britanno-Colombiens.»

Les renseignements généraux fournis indiquaient que les entrepreneurs prévoyaient une augmentation des débits de la rivière Clore en raison des températures plus chaudes et des précipitations, toutes deux inhabituelles pour la période de l’année.

Ils ont alors arrêté les travaux, enlevé les équipements du lit de la rivière et cessé de détourner l’eau pour que le débit passe par-dessus le barrage.

Le niveau de la rivière a baissé depuis le 30 janvier, les travaux ont donc repris.

Les travaux dans les lits des rivières sont autorisés pendant les périodes de faible débit de l’année, généralement pendant l’hiver et selon des directives strictes.

Coastal GasLink n’a pas fourni de date de fin prévue pour les travaux de Clore River, sauf pour dire qu’elle s’attend à ce qu’elle soit terminée cet hiver dans le délai fixé par les pêches fédérales.

La Commission du pétrole et du gaz a déclaré qu’elle n’avait trouvé aucun problème à la suite des allégations du début de janvier et les responsables fédéraux des pêches ont déclaré qu’un rapport sur leurs conclusions n’avait pas été achevé.

Les responsables fédéraux des pêches ont déclaré que tout habitat de frai du saumon ou de la truite arc-en-ciel se trouverait à «au moins cinq kilomètres en aval» de la zone de travail.

Il y a aussi des chutes d’eau à environ 13 kilomètres du lieu des travaux qui agissent comme une barrière empêchant le saumon d’atteindre le lieu.

La traversée de la rivière Clore est la deuxième traversée controversée à rencontrer l’opposition des manifestants Wet’suwet’en. Le premier était un projet plus vaste, en voie d’achèvement, de forage d’un tunnel sous la rivière Morice au sud de Houston.

Des manifestants et d’autres ont été arrêtés sur les lieux et les autorités recherchent toujours les responsables d’un assaut en février 2022 sur la rivière Morice qui a causé des millions de dollars de dégâts.

