Nouvelles affiches de personnages Ahsoka Star Wars : Thrawn, Ezra

Thrawn est enfin arrivé Ahsoka et dans l’action réelle Guerres des étoiles médias au sens large et, comme c’est devenu la tradition, Disney+ marque les débuts du personnage avec une nouvelle affiche stylée. Tous les nouveaux visages majeurs de «Très très loin» Je les ai eu, en fait, y compris un gars nommé Ezra Bridger.

Découvrez les clichés glamour récemment publiés (via Guerres des étoiles sur X) du méchant Thrawn (Lars Mikkelsen), d’Ezra (Eman Esfandi), perdu depuis longtemps, de l’homme masqué, le capitaine Enoch (Wes « Oui, c’était Amos sur L’étendue, Pouvons-nous montrer son visage s’il vous plaît ? Chatham), et le franchement plutôt alarmant Grandes mères (Jeryl Prescott, Claudia Black et Jane Edwina Seymour). Quoi, pas d’amour pour le Purrgil ?

Image: Lucasfilm/Disney+

Image: Lucasfilm/Disney+

Image: Lucasfilm/Disney+

Image: Lucasfilm/Disney+

Pour ceux qui comptent les scores à la maison, Claudia Black, qui incarne la Grande Mère nommée Klothow, a également de sérieuses antécédents de science-fiction, ayant joué dans la série très appréciée. Paysage lointain. De nouveaux épisodes de Ahsoka arriver mardi soir le Disney+.

