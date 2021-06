Nouvellement promu en Premier League, Norwich City signe Milot Rashica du Werder Brême

Les nouveaux garçons de la Premier League Norwich ont signé mardi l’ailier du Kosovo Milot Rashica du Werder Brême dans le cadre d’un contrat de 9,4 millions de livres sterling (13 millions de dollars).

Rashica a accepté un contrat de quatre ans pour rejoindre Norwich après que Brême a été relégué de la Bundesliga.

Le joueur de 24 ans est la première recrue de Daniel Farke depuis que les Canaries ont remporté la promotion du championnat.

« Je suis vraiment ravi de jouer devant les fans de Norwich et en Premier League », a déclaré Rashica sur le site Web de Norwich.

«Je connais certaines choses sur le club, en particulier le style de jeu de Daniel Farke. Je veux continuer à apprendre et à me développer en tant que joueur et personne et je pense que le style de jeu ici me conviendra très bien. »

Rashica aidera Norwich à remplacer l’ailier argentin Emi Buendia, qui a récemment rejoint Aston Villa pour 33 millions de livres sterling.

Rashica a marqué 27 buts en 100 apparitions pour Brême après avoir rejoint le club néerlandais Vitesse Arnhem en 2018.

« De nombreux clubs de haut niveau se sont intéressés à sa signature au cours des dernières saisons et il était assez souvent lié à un gros mouvement d’argent », a déclaré Farke.

« Milot est un joueur plein de potentiel. Il est rapide et intelligent dans ses mouvements, techniquement bon et excellent pour terminer et aider les buts.

« C’est un joueur qui peut faire quelque chose d’exceptionnel en attaque. De par son âge, ses capacités, son potentiel et sa personnalité, nous avons également le sentiment qu’il s’intégrera assez bien dans notre groupe. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici