Nouvelle-Zélande XI vs Angleterre: Harry Brook lance neuf six avant de tomber pour 97 en match de préparation | Nouvelles du cricket

Harry Brook a aidé l’Angleterre à organiser un spectacle pour le capitaine néo-zélandais Tim Southee lors de la première des deux journées d’échauffement à Hamilton, écrasant 97 alors que les courses se déroulaient à Seddon Park.

Le skipper des Black Caps Southee est arrivé pour une mission de reconnaissance avant le premier test de la semaine prochaine et a vu les touristes accumuler 465 en tout en seulement 69,2 overs contre un XI local, marquant à un rythme formidable de plus d’un ballon comme leur approche audacieuse au format le plus long a continué à fournir beaucoup de sensations fortes et de débordements.

Southee et l’entraîneur-chef des Kiwis de l’Angleterre, Brendon McCullum, ont été coéquipiers pendant des années et le duo a joyeusement supprimé toutes les lignes de bataille alors qu’ils discutaient longuement tout au long de la deuxième session, rejoints par Ben Stokes.

Il n’y a pas de souci de blessure pour Stokes, qui a préféré une longue session au filet aux côtés de son collègue de Durham Matthew Potts avant le match, et son absence volontaire était plutôt un autre rappel de l’approche détendue de l’Angleterre vis-à-vis des normes acceptées.

Le capitaine Ben Stokes a choisi de ne pas entrer sur le terrain, permettant à Ollie Pope de diriger l’équipe à la place. Il n’y a aucun doute sur la blessure du skipper, qui se dit satisfait de sa préparation et ne ressent pas le besoin d’affronter l’attaque locale.

Brook, qui a marqué trois siècles dans autant de tests lors du blanchiment au Pakistan avant Noël, était sous une forme électrique alors qu’il lançait le bowling dans toutes les parties de Seddon Park lors du premier des deux jours d’action d’échauffement.

La recrue Adi Ashok, qui a fait tourner les jambes, a porté le poids, a battu pendant cinq six consécutifs dans un over après que Brook ait bloqué la première livraison.

Le premier de ces maximums a non seulement dégagé la corde de délimitation, mais il est également monté directement au-dessus d’une ambulance, au-delà d’une clôture de sécurité et sur la route principale hors du sol.

Brook a également montré sa classe contre un artiste international éprouvé, lançant un tirage plat pour six autres de Kyle Jamieson, le couturier de 6 pieds 8 pouces des Black Caps qui devrait figurer dans la série Test plus tard ce mois-ci.

Les manches du Yorkshireman se sont terminées de manière appropriée après 71 balles, visant un uppercut à Jarrod McKay et se faisant prendre dans les cordes en troisième profondeur. Quelques pouces de plus sur le coup et cela aurait été un dixième six et un autre cent.

Image:

Joe Root a facilité le premier demi-siècle du voyage en 45 balles





Joe Root avait auparavant réalisé un 77 parfaitement accompli tandis que Dan Lawrence, qui semble prêt à porter les boissons dans la série proprement dite, a battu un 85 animé et Ben Foakes a ajouté 57, obtenant du temps au pli sous les lumières, mais quand l’Angleterre a perdu son 10e guichet avec 20 autres overs encore programmés, ils ont appelé à une fin anticipée de la procédure plutôt que de libérer leurs quilleurs au crépuscule.

Zak Crawley (17 ans), Ben Duckett (32 ans) et Pope (26 ans) n’ont pas réussi à démarrer après avoir commencé.

La série de deux tests de l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande commence le jeudi 16 février avec un test de balle rose jour-nuit à Mount Maunganui avant le deuxième test à Wellington, à partir de 22 heures GMT le jeudi 23 février.