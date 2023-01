Nouvelle-Zélande vs États-Unis – Rapport de match de football – 20 janvier 2023

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – Rose Lavelle a marqué deux buts et l’équipe nationale féminine des États-Unis a battu la Nouvelle-Zélande 5-0 lors d’une démonstration samedi.

Ashley Hatch, Mallory Swanson et Taylor Kornieck ont ​​également marqué pour les États-Unis au stade Eden Park d’Auckland. C’était le deuxième des deux matches entre les équipes, qui se préparent pour la Coupe du monde féminine de cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Swanson a marqué deux fois lors de la victoire américaine 4-0 de mercredi à Wellington. L’ancien Mallory Pugh a pris le nom de famille de l’arrêt-court des Chicago Cubs Dansby Swanson lorsque le couple s’est marié en décembre.

Les matchs contre la Nouvelle-Zélande ont couronné le camp d’entraînement de janvier de l’équipe américaine. Le déplacement était stratégique pour les Américains, qui disputeront tous leurs matches de phase de groupes de la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande.

La foule annoncée de 12 721 personnes était la plus importante jamais vue pour un match féminin néo-zélandais. Alex Morgan était une égratignure tardive en raison d’une étanchéité au bas de la jambe. Elle a été remplacée dans la formation de départ par Hatch, qui a marqué son cinquième but international à la 22e minute. Trinity Rodman a obtenu la passe décisive.

Lavelle, qui portait le brassard de capitaine, a marqué à la 39e minute. Swanson a ajouté un but de rebond à la 53e minute avant le deuxième but de Lavelle à la 74e. Kornieck a marqué le dernier but sur une tête.

Les équipes se sont rencontrées 21 fois au total, les États-Unis dominant la série 19-1-1.

Les États-Unis étaient privés de la joueuse de l’année 2022 Sophia Smith en raison d’une blessure au pied. Megan Rapinoe n’a pas non plus voyagé avec l’équipe en raison d’une blessure à la cheville.

Lindsey Horan, qui a disputé le premier match contre la Nouvelle-Zélande, est revenue en France pour un match avec son équipe de club, Lyon.

Les Américains ont connu une fin inhabituellement fragile en 2022, avec des défaites dans trois des quatre matchs. L’équipe retourne à domicile pour la SheBelieves Cup le mois prochain. Le Canada, le Brésil et le Japon participent également au tournoi.

La Coupe du monde débutera le 20 juillet. Le match pour le titre se jouera le 20 août à Sydney. Les États-Unis ont remporté des Coupes du monde consécutives et se disputeront un troisième titre consécutif record.