Nouvelle-Zélande vs États-Unis – Rapport de match de football – 17 janvier 2023

Mallory Swanson a marqué deux fois et l’équipe nationale féminine des États-Unis a ouvert l’année avec une victoire 4-0 contre la Nouvelle-Zélande mercredi.

Après une première mi-temps sans but, Swanson a marqué sur une tête sur un centre de Trinity Rodman à la 52e minute avant qu’Alex Morgan n’ajoute un deuxième but à la 60e.

Le deuxième but de Swanson est survenu environ trois minutes plus tard et Lynn Williams en a inscrit un autre à la 74e. Anciennement Mallory Pugh, Swanson a pris le nom de famille de l’arrêt-court des Chicago Cubs Dansby Swanson lorsque le couple s’est marié en décembre.

Le match au Sky Stadium était le premier de deux matchs entre les équipes. Tous deux se préparent pour la Coupe du monde de cet été organisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande. La foule était annoncée à 12 508, un record pour les Fougères.

Le deuxième match est prévu samedi à Eden Park à Auckland. Les jeux sont les premiers pour les Américains dans la nation insulaire.

Les équipes se sont rencontrées 20 fois au total, les États-Unis dominant la série 18-1-1. La Nouvelle-Zélande est dirigée par Ali Riley, qui joue pour Angel City dans la National Women’s Soccer League.

Les Américains ont connu une fin d’année 2022 inhabituellement fragile, avec des défaites lors de trois de leurs quatre derniers matchs. Et ils ont démarré lentement contre les Fougères.

Lindsey Horan était grande ouverte devant le filet pour un tir au 18e qui a été stoppé par la gardienne néo-zélandaise Erin Naylor. Le tir de loin de Midge Purce à la 28e a décollé du deuxième poteau.

Peu de temps après son deuxième but, Swanson a été remplacée par Williams, qui n’avait pas joué depuis près d’un an en raison d’une blessure aux ischio-jambiers qui a nécessité une intervention chirurgicale.

Les États-Unis étaient privés de la joueuse de l’année 2022 Sophia Smith en raison d’une blessure mineure au pied. Megan Rapinoe n’a pas non plus voyagé avec l’équipe en raison d’une blessure à la cheville.

C’était le premier match de l’équipe nationale sur HBO Max, le nouveau partenaire de diffusion de US Soccer avec TNT et TBS.

La Coupe du monde, co-organisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, débutera le 20 juillet. Le match pour le titre se jouera le 20 août à Sydney. Les États-Unis ont remporté des Coupes du monde consécutives et se disputeront une troisième place record.