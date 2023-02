Nouvelle-Zélande vs Angleterre: James Anderson et Stuart Broad se réuniront pour une série de deux matchs | Nouvelles du cricket

James Anderson et Stuart Broad se réuniront à l’étranger pour la première fois depuis plus d’un an après avoir été annoncés dans le XI d’Angleterre pour le match jour/nuit de jeudi contre la Nouvelle-Zélande à Mount Maunganui.

Le duo a la chance d’éclipser les grands australiens Shane Warne et Glenn McGrath en tant que partenariat de bowling le plus prolifique de l’histoire des tests cette semaine, après que le capitaine anglais Ben Stokes a confirmé qu’ils joueraient ensemble lors du premier test de leur série de deux matchs.

Image:

Glenn McGrath (à gauche) et feu Shane Warne sont sur le point d’être révisés par Anderson et Broad





Warne et McGrath ont pris 1 001 scalps en 104 matchs ensemble, un record qui semblait autrefois pouvoir durer éternellement, mais qui est maintenant sur le point d’être pris par Anderson et Broad.

Ils ont accumulé 997 licenciements entre eux en 132 tests en tandem et s’imagineront franchir la barrière à quatre chiffres.

Cela fait 13 mois que le duo a partagé pour la dernière fois un terrain étranger, produisant un dernier guichet déterminé à Sydney pour sauver le genre de tirage au sort stoïque que Stokes a pratiquement éradiqué du vocabulaire de cricket de l’équipe.

Depuis lors, la hache inattendue de la paire aux Antilles et l’arrivée du premier enfant de Broad les ont séparés pendant sept tests à l’extérieur successifs, mais leurs performances l’été dernier signifiaient que l’Angleterre n’était pas tentée de faire appel aux couturiers de renfort Olly Stone ou Matthew Potts. à l’Ovale de la Baie.

Pour Stokes, qui s’est éloigné de l’idée de la planification de la succession en faveur de la sélection de son côté le plus fort dans la mesure du possible, il n’y a personne de mieux pour déchiffrer le code du Kookaburra rose.

“L’équipe que nous avons choisie, surtout avec le ballon, a toutes les bases couvertes, surtout dans ce type de conditions”, a-t-il déclaré.

“Le groupe de bowling a été formidable ensemble. Ils ont discuté de ce qui, selon eux, fonctionne. Des gens comme Jimmy et Broady, qui ont joué pas mal de ces matchs de balle rose, sont toujours en train de l’accepter.

“Certaines balles se balancent, d’autres non, puis elles essaieront de lancer la même balle et elle réagira différemment. Mais elles ont très bien joué ensemble et ont discuté de la meilleure façon de jouer avec la balle rose.”

Image:

Ben Stokes se sent prêt à participer en tant que quilleur





Stokes se sent également prêt à participer en tant que quilleur malgré le fait qu’il soit resté indulgent jusqu’à présent pendant l’entraînement.

Il a choisi de ne pas participer au match d’échauffement de deux jours à Hamilton et a effectué des lancers dans les filets mardi plutôt que de mettre un stress supplémentaire sur son genou gauche gênant.

Il intensifiera les choses lors de la dernière séance d’entraînement de l’Angleterre et prévoit de s’utiliser à des moments clés si nécessaire.

“Les matchs d’échauffement sont quelque chose que je ne ressens plus le besoin de faire pour me préparer pour un match. Tout va bien”, a expliqué Stokes.

“En ce qui concerne le bowling, il s’agit de choisir le bon moment pour jouer au bowling. Ce sera similaire au Pakistan, en choisissant quand il sera préférable de faire mes overs. J’ai eu les deux derniers jours de congé au niveau du bowling mais j’aurai un gigogne demain.”

La dernière fois que l’Angleterre a commencé une série de tests, contre le Pakistan à Rawalpindi en décembre, elle a remporté une victoire étonnante qui a porté sa nouvelle approche ultra-agressive à de nouveaux niveaux.

Au cours du match, ils sont devenus la première équipe à accumuler 500 le premier jour d’un test et la première équipe à marquer à plus de six ans dans les deux manches, tandis que Zak Crawley a frappé le siècle le plus rapide de l’histoire par une Angleterre. ouvreur, en 86 balles, et Harry Brook en frappe 27 en un seul pour remporter un nouveau record national.

Brendon McCullum admet qu’il n’avait pas réalisé à quel point Stokes serait bon en tant que capitaine de l’Angleterre alors que l’équipe se préparait pour le premier test contre la Nouvelle-Zélande



Stokes a longtemps donné la priorité aux victoires par rapport aux jalons statistiques, mais même lui a souri au souvenir de cet affichage révélateur.

“Je ne vais pas mentir, quand Colly [assistant coach Paul Collingwood] lire tous les records que nous avions réussi à établir ou réécrire les noms dans les livres d’histoire, c’était quelque chose à regarder en arrière et à réaliser à quel point ce jeu était spécial”, a-t-il déclaré.

“Mais je ne dirais pas que nous allons nécessairement là-bas et essayons de battre ces records. Je pense que c’est juste quelque chose qui vient avec la façon dont nous avons procédé.

“Nous ne nous asseyons pas avant une série et partons, ‘ces records doivent être battus, allons-y et essayons de le faire’ parce que je n’ai jamais été du genre à me fixer des repères de courses et de guichets.

“Je reviendrai sur ma carrière quand j’aurai terminé et regarderai combien de fois j’ai fait gagner un match à l’Angleterre. C’est quelque chose que j’aime faire.”

Il y a une chance que Stokes devra faire preuve de créativité pour assurer un résultat positif au cours des prochains jours, avec plus de pluie attendue malgré les effets relativement légers du cyclone Gabrielle – qui a frappé d’autres régions de l’île du Nord bien pire et a forcé un état de national urgence.

“Je ne sais pas si la météo jouera un rôle dans ce match à l’avenir, mais je suis sûr que nous trouverons toujours un moyen d’obtenir un résultat, espérons-le, quel que soit le temps perdu, ” il a dit.

Equipe d’Angleterre : Ben Duckett, Zak Crawley, Ollie Pope, Joe Root, Harry Brook, Ben Stokes (capitaine), Ben Foakes (gardien de guichet), Stuart Broad, Jack Leach, Ollie Robinson, James Anderson.