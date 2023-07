Nouvelle-Zélande v Norvège : cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde féminine 2023 – mises à jour en direct

Juste DM avec 25 mots sur ce que cela signifie et je donnerai les trois meilleures réponses après 16h05 AEST. pic.twitter.com/lTGAEfxn7B

Déplacer les poteaux de but | Lors de ma première Coupe du monde, nous avions trois journalistes. Maintenant, les Lionnes sont un match nul

Au fur et à mesure que le tournoi se déroulera, nous aurons plus de couverture de Jonathan Liew, de l’ancienne Matilda Joey Peters, de l’ancienne internationale anglaise Anita Asante et plus encore.

Écrivaine sur le football féminin et fondatrice de The Equalizer, Jeff Kassouf , est en Nouvelle-Zélande suite à l’USWNT pour le Guardian. Il a écrit cet aperçu détaillé sur l’équipe à la poursuite d’un troisième trophée de Coupe du monde consécutif sans précédent. Suivre @JeffKassouf sur Twitter pour les mises à jour de la Nouvelle-Zélande.

Quelques-uns que j’ai déjà mentionnés: Suzy Rack vous apporte tout ce qui concerne l’Angleterre. Elle a voyagé avec les Lionnes vers leur camp d’avant-tournoi et leur port d’attache, et sera sur le terrain à Brisbane lors de leur match d’ouverture contre Haïti le 22 juillet. Vous pouvez la retrouver sur Twitter @SuzyWrack .

Jonathan Liew et Suzy Rack dis oui… alors c’est ça alors je suppose.

Nos rédacteurs ont donné leur avis sur le déroulement du tournoi. Il y a un nombre étrangement élevé de votes pour l’Australie et Sam Kerr. Les co-organisateurs peuvent-ils capitaliser sur leur avantage à domicile et courir en excellente forme?

« USWNT jusqu’au bout ! Malgré les blessures et l’inexpérience, l’USWNT remportera sa troisième Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Ils gagneront le groupe E, battront la Suède (dirigée par l’ancienne manager de l’USWNT Pia Sundhage) en huitièmes de finale, donneront un coup de pied à l’Italie en quart de finale, feront frire la Norvège en demi-finale et battront le Brésil en finale.

OK, la première prédiction est à partir de Kurt qui prédit les États-Unis contre le Brésil en finale.

Il est juste après 6h30 au Royaume-Uni (je crois) et j’ai reçu un message de Mélanie à Jersey.

Qu’en penses-tu? Les États-Unis peuvent-ils en faire trois de suite ? Est-ce que les vétérans Christine Sinclair et Marta mèneront le Canada et le Brésil jusqu’au bout? Qui sont les chevaux noirs ?

4,5 heures pour démarrer et le bus pour Stadium Australia est déjà bloqué. Ce soir ça va être ÉNORME !

En tant que journaliste sportif de Guardian Australia, Jack Rogue , écrit, les événements sportifs internationaux font partie intégrante de la culture. De plus, ils ont Sam Kerr.

Le point de vue de l’Australie est tout à fait différent. L’équipe nationale féminine, les Matildas, fait partie du Top 10 et l’une des équipes sportives les plus aimées du pays.

Coupe du monde féminine : la Nouvelle-Zélande lutte contre le faible enthousiasme et la lenteur des ventes de billets à l’approche des jours de coup d’envoi

Les ventes de billets étaient à la traîne par rapport à celles de l’autre côté du fossé en Australie, bien qu’il semble que le match d’ouverture entre les Football Ferns et la Norvège soit presque complet !

On dirait que l’atmosphère monte à Auckland, mais le mot sur le terrain était que la Nouvelle-Zélande se déplaçait un peu plus lentement pour rattraper le battage médiatique.

Je t’apporterai tout d’Eden Park au fur et à mesure.

Il y aura également diverses pièces de la Orchestre symphonique de Sydney et un poème sur le pouvoir du football lu par un groupe d’enfants.

Eden Park accueille le plus souvent le rugby et ce soir les Maoris néo-zélandais Tous les Noirs effectuera un haka.

« Do It Again », la chanson officielle de la #FIFAWWC par @BENEEMUSIC pi. @lilmallrat est là! 🤩🎶

La tête d’affiche sera une performance de Mallrat et BÉNÉE de leur hymne officiel de la Coupe du monde féminine : Do It Again.

L’écrivain footballistique du Guardian Suzy Rack est venue du Royaume-Uni pour suivre les progrès des Lionnes d’Angleterre, et elle a également pris la température avant le tournoi.

Ce tournoi sera la plus grande Coupe du monde féminine de tous les temps. Les ventes de billets sont en route pour 1,4 million et ont déjà dépassé le précédent record. La marque Fifa dégouline d’objets inanimés dans chaque ville hôte.

Permettez-moi de planter un peu plus le décor.

il y a 1h 01.01 HAE Préambule Jo Khan

Bonjour et bienvenue!

Sommes-nous prêts pour cela ? La Coupe du monde féminine est enfin là. Cela fait un peu plus de trois ans que l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont remporté la candidature pour accueillir le tournoi de 2023, et ce soir, les deux nations seront testées sur et en dehors du terrain.

Je m’appelle Jo Khan et je suis très heureux de lancer notre couverture en direct aujourd’hui. Si vous aviez décrit ce moment à la jeune Jo lorsqu’elle a lacé sa première paire de chaussures de football il y a plus de deux décennies, elle ne vous aurait tout simplement pas cru. Une Coupe du monde féminine record en Australie et en Nouvelle-Zélande ? Certainement pas. Mais nous y sommes !

Les festivités sont une chose, mais la journée d’ouverture a pris une tournure sombre ce matin avec l’annonce d’une fusillade mortelle à Auckland / Tāmaki Makaurau, où les choses vont bientôt démarrer.

Comme l’a dit mon collègue Jeff Kassouf, c’est un rappel que tout est relatif. Des millions de personnes dans le monde se préparent peut-être à célébrer le football féminin aujourd’hui, mais ce matin, trois personnes sont mortes et six ont été blessées non loin de l’endroit où cette célébration commencera.

Aujourd’hui à Auckland est un autre rappel que tout est relatif. Nous sommes tous ici, tous passionnés de football, un sport que nous adorons. Nous parcourons le monde pour y jouer et en discuter. Mais des vies ont été perdues aujourd’hui, là où la plupart d’entre nous se promenaient. – Jeff Kassouf (@JeffKassouf) 19 juillet 2023

Les responsables de la Nouvelle-Zélande et de la Fifa ont confirmé que le match d’ouverture se déroulerait comme prévu, et les joueurs des équipes basées dans la région (États-Unis, Philippines, Italie, Norvège et Nouvelle-Zélande) ont exprimé leur tristesse mais ont assuré aux fans qu’ils allaient bien.

Coupe du monde féminine 2023: le match d’ouverture se poursuit alors que les joueuses parlent du tir d’Auckland En savoir plus

Ainsi commence l’histoire. Dans deux heures, les Football Ferns affronteront la Norvège à Eden Park.

S’il vous plaît contactez-moi et dites-moi comment vous démarrez votre participation à la Coupe du Monde. D’où vous branchez-vous ? Quelle est l’ambiance au stade, au pub, dans ton salon ? Envoyez-moi un e-mail ou un tweet @_jokhan.