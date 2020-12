Le pari d’un Néo-Zélandais avec un compagnon lui a valu des milliers de vues sur les réseaux sociaux, de la bière gratuite et une éventuelle amende de circulation après avoir trouvé une nouvelle façon d’éviter de s’arrêter pour s’arrêter aux toilettes.

Chaz Hayward était un passager dans la voiture de son ami Hayden Saxton alors que les deux hommes conduisaient sur une route principale du mont Maunganui lorsqu’ils ont aperçu un portaloo remorqué par un camion devant eux.

Dans une vidéo téléchargée sur TikTok la semaine dernière, on peut voir M. Hayward courir hors de l’utte et à l’arrière du portaloo alors qu’il s’arrête à un feu de signalisation.

Dans la vidéo publiée en ligne, on peut voir M. Hayward prendre le pari en se précipitant vers le portaloo pendant que le camion est arrêté aux feux de circulation (photo)

Après avoir été à l’intérieur pendant quelques minutes, M. Heyward peut alors être vu sauter en arrière et dans l’utte lorsque le camion s’arrête au feu suivant.

Il expliqua que son compagnon l’avait défié d’utiliser les toilettes rapides pour un carton de bière.

« Nous étions coincés dans la circulation et il dit: « vous ne sauterez pas dans ce portail pour une boîte » et j’ai dit « probablement pas en fait », a déclaré M. Hayward au Bay of Plenty Times.

Il a ensuite expliqué après y avoir réfléchi que l’affaire ne sonnait pas trop mal, alors il est entré en action lorsque le camion s’est temporairement arrêté.

«Puis le camion a commencé à partir avec moi dedans», a-t-il expliqué.

«Je pensais juste que je devrais attendre qu’il s’arrête à nouveau avant de pouvoir sortir.

Heureusement pour M. Hayward, les toilettes étaient transportées vers un nouvel emplacement et avaient été fraîchement nettoyées.

La vidéo est devenue virale et a été vue par plus de 21 000 personnes sur TikTok et plus de 100 000 sur Facebook.

«Quand tu dois y aller, tu dois y aller», a déclaré une personne.

«Que se passe-t-il si vous entrez et qu’il n’y a pas de papier toilette», a déclaré une autre personne.

«Ou si le camion roule sur l’autoroute et que vous êtes coincé là-bas», a ajouté un autre.

«Compétences de road trip de niveau boss», a ajouté un quatrième.

Western Bay Hire, propriétaire du portaloo, a déclaré que la vidéo avait alors fait un bon rire.

«Nous étions un peu nerveux quand nous l’avons vu pour la première fois, à savoir qu’il allait continuer à partir. Cela aurait été une situation assez merdique. a déclaré le consultant financier de la société Maverick Beauchamp.

Heureusement pour M. Hayward, le portaloo avait été fraîchement nettoyé et était en route vers un nouveau site (photo)

M. Hayward et son compagnon se sont arrêtés au magasin de bouteilles peu de temps après le câlin des toilettes où il a été récompensé par une caisse de Canadian Club.

La police néo-zélandaise a déclaré qu’elle était au courant de l’incident.

« Sans en savoir plus sur les circonstances, ce n’est pas vraiment quelque chose sur lequel nous pouvons faire des commentaires, sauf pour exhorter les gens à ne pas agir d’une manière qui pourrait mettre eux-mêmes ou d’autres usagers de la route en danger », a déclaré un porte-parole de la police.