Nouvelle-Zélande. Un enfant sur quatre est mort après que le cyclone Gabrielle a provoqué des inondations et des glissements de terrain | Nouvelles du monde

Au moins quatre personnes sont mortes – dont un enfant – après que le cyclone Gabrielle ait provoqué d’importantes inondations et glissements de terrain en Nouvelle-Zélande.

Le cyclone a frappé le nord du pays lundi et a apporté plus de destructions à la nation de cinq millions de personnes que n’importe quel événement météorologique depuis des décennies.

Selon la police, au moins quatre personnes auraient été tuées par la tempête, dont un enfant pris dans la montée des eaux à Eskdale sur Hawke’s Bay.

Le corps d’un pompier volontaire a été récupéré d’un glissement de terrain qui a détruit une maison inondée près d’Auckland à Hawke’s Bay, a déclaré le ministre de la Gestion des urgences, Kieran McAnulty.

Une femme a également été tuée par un glissement de terrain dans la région de Hawke’s Bay, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, un corps a été retrouvé sur le rivage à Bay View, Napier, mardi soir.

Les quatre décès sont survenus près de la même baie de la côte est de l’île du Nord.

Image:

Une route entre Napier et Wairoa est emportée par les eaux de crue. Photo : AP



Des hélicoptères aideront à effectuer les 25 derniers sauvetages d’individus et de groupes familiaux mercredi.

La Nouvelle-Zélande a déclaré ce qui n’est que son troisième état d’urgence national mardi, permettant au gouvernement de soutenir les régions touchées et de fournir des ressources supplémentaires.

Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, est couverte par l’alerte, tout comme les régions de Northland, Tairawhiti, Bay of Plenty, Waikato et Hawke’s Bay.

L’armée a été appelée pour aider aux évacuations et livrer des fournitures dans les parties les plus touchées de l’île du Nord.

Certaines zones de la région ont été isolées en raison de routes endommagées.

Image:

Des routes ont été gravement inondées à Hawkes Bay



Image:

Des voitures évitent des arbres tombés sur une route à Cook’s Beach



Une station météorologique de la région de Hawke’s Bay et de Napier a enregistré trois fois plus de pluie lundi soir que ce qui tombe habituellement pendant tout le mois de février, ont annoncé les autorités.

Plus de 300 personnes ont été secourues mardi de cette baie inondée sur la côte est de l’île du Nord, dont 60 bloquées sur un seul toit, a déclaré M. McAnulty.

“Nos services d’urgence continuent d’effectuer des sauvetages et des recherches terrestres dans un certain nombre d’endroits”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Image:

L’eau jaillit d’une tempête dans une rue de Te Awanga, au sud-est d’Auckland. Photo : AP



Environ 9 000 personnes ont été forcées de quitter leur domicile depuis lundi, plusieurs communautés étant isolées par les inondations et les glissements de terrain, a-t-il déclaré.

“Tout le monde sait que nous avons un long chemin devant nous alors que nous faisons face à des dommages importants aux maisons, aux entreprises, aux routes et aux ponts et à d’autres éléments fondamentaux de notre infrastructure”, a déclaré M. McAnulty.

“Il s’agit d’une catastrophe importante et il faudra plusieurs semaines pour que les zones les plus touchées se rétablissent.”

Le cyclone a frappé à peine deux semaines après qu’une autre violente tempête a provoqué de graves inondations et tué quatre personnes dans la ville.

Air New Zealand a supprimé 500 vols à la suite du cyclone, y compris les liaisons intérieures à destination et en provenance d’Auckland.