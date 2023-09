Nouvelle-Zélande : un alpiniste « exceptionnellement chanceux » survit à une chute de 600 m du mont Taranaki avec seulement des blessures mineures | Nouvelles du monde

Un alpiniste a « une chance exceptionnelle d’être en vie » après être tombé à 600 m du flanc d’une montagne et avoir atterri avec seulement des blessures mineures.

La police a été alertée samedi d’une chute sur le mont Taranaki, sur la côte ouest de l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande, alors qu’un groupe se trouvait à proximité du sommet.

Les officiers affirment que l’alpiniste a été rééquipé et a aidé à descendre la montagne pour retrouver le reste du groupe lorsqu’il a été retrouvé.

La distance de sa chute est équivalente à celle de certains des bâtiments les plus hauts du monde et environ le double de la hauteur de la Tour Eiffel et du Shard de Londres.

On pense que le temps plus chaud que d’habitude a ramolli la glace et contribué à amortir la chute du grimpeur.

« Il a une chance exceptionnelle d’être en vie. Ce sont des régions difficiles et quand les choses tournent mal, les conséquences sont souvent graves », a déclaré la police.

« L’escalade du mont Taranaki nécessite de l’expérience, des connaissances et un équipement bien ajusté et correct.

« Ne pas être correctement équipé pourrait donner lieu à une fin très différente de l’histoire de samedi. »

Selon la police, l’alpiniste est tombé vers midi et a disparu du champ de vision du groupe.

L’un des membres de l’équipe est alors descendu pour tenter de le localiser, suivi d’un membre du Taranaki Alpine Rescue, qui se trouvait par hasard dans les environs à ce moment-là.

Les deux hommes ont retrouvé l’homme légèrement blessé, sans son piolet et ses crampons.

Cette partie de la montagne est particulièrement dangereuse, a indiqué la police, puisque deux alpinistes sont morts il y a deux ans.