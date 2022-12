Nouvelle-Zélande : le Premier ministre et son rival transforment la vulgarité des micros chauds en victoire caritative

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande –

Lorsque le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern a été surpris par un micro chaud utilisant une vulgarité contre un politicien rival la semaine dernière, il semblait que le discours politique du pays pourrait prendre une tournure moche à l’approche d’une année électorale.

Mais Ardern et sa cible, le législateur David Seymour, se sont mis d’accord sur un plan pour réparer. Ils ont tous deux signé une transcription parlementaire officielle du commentaire d’Ardern et l’ont vendu aux enchères à des fins caritatives. L’enchère s’est terminée jeudi avec une offre maximale d’un peu plus de 100 000 dollars néo-zélandais (63 000 $).

“Je ne peux pas dire que je m’y attendais”, a écrit Ardern sur Facebook. “Un faux pas avec l’ancien micro du parlement s’est transformé en 100 100 $ pour la Fondation du cancer de la prostate. Mes remerciements à David d’être un bon joueur et à tous ceux qui ont fait une offre.”

Après cinq ans en tant que Premier ministre, Ardern fait face à une campagne électorale difficile en 2023. Son parti travailliste libéral a été réélu il y a deux ans dans un glissement de terrain aux proportions historiques, mais de récents sondages ont placé son parti derrière ses rivaux conservateurs.

Le commentaire d’Ardern est intervenu après que Seymour, qui dirige le parti libertaire ACT, a parsemé Ardern de questions sur le bilan de son gouvernement pendant environ sept minutes pendant l’heure des questions au Parlement, ce qui permet un débat animé entre les partis rivaux.

Après s’être assise, Ardern, en aparté, a dit à son adjoint “C’est un pr—— tellement arrogant.” Ses paroles étaient à peine audibles à la télévision du Parlement, mais ont été simplement captées en arrière-plan.

Ardern a ensuite envoyé un message d’excuse à Seymour, qui a déclaré qu’il était “choqué et étonné” par son langage, qui n’était pas dans son caractère. Il a dit qu’Ardern avait dit dans son texte que “comme sa mère l’a dit, si vous n’avez rien de gentil à dire, ne le dites pas”.

Seymour a ensuite suggéré l’idée d’enchères à Ardern lors d’une fête de fin d’année avec des journalistes et Ardern a accepté.

La vente aux enchères a eu lieu sur le site Web néo-zélandais Trade Me et a attiré plus de 280 offres. Il a été présenté comme “Ardern, Seymour unissent leurs forces pour pr——s partout.”

Peter Dickens, directeur général de la Prostate Cancer Foundation, a déclaré qu’il souhaitait remercier les deux politiciens pour leur réaction “chic”. Il a déclaré que l’argent était un énorme coup de pouce après une année difficile au cours de laquelle les activités normales de collecte de fonds ont été réduites par COVID-19.

“Nous avons été ravis et étonnés tout au long du parcours de cette vente aux enchères”, a déclaré Dickens. “Il a fait plus que nous n’aurions jamais pu imaginer.”

Il a déclaré que l’argent, équivalent à 10% de son budget annuel, irait à une gamme de services qu’il propose, notamment des conseils gratuits et des groupes de soutien.

Dickens a déclaré que le cancer de la prostate est la forme de cancer la plus diagnostiquée au pays et que les hommes âgés devraient envisager de faire un simple test sanguin pour permettre une détection précoce.

“Une petite piqûre peut sauver une vie”, a-t-il déclaré.