Une foule s’est retournée contre les organisateurs d’une «goutte» de 100 000 $ après avoir découvert que l’argent qui pleuvait sur eux était faux.

Safety Warehouse New Zealand a fait la promotion de l’événement pendant des semaines avant d’ouvrir la place Aotea à Auckland à la foule samedi.

« Nous sommes l’entreprise du peuple et nous en sommes fiers, nous retirons donc 100000 dollars du ciel sur Aotea Square. Oui, l’argent réel volera du ciel », a écrit la société.

Certains membres du public ont voyagé pendant des heures et ont dépensé des centaines de dollars en promettant un paiement lucratif.

Mais la foule est devenue violente quand elle a réalisé que les billets tombant du ciel étaient des coupons pour des produits gratuits ou à prix réduit pour des équipements de protection individuelle.

Les images capturées de l’événement montrent la foule pourchassant les organisateurs alors qu’ils s’éloignaient de l’événement.

Des dizaines de personnes peuvent être vues entourant la voiture, lançant des objets et criant «où est mon argent» et «montre-moi mon argent».

Les gardes de sécurité se tenaient bras contre bras pour empêcher la foule de se fracasser contre les fenêtres alors qu’ils se bousculaient.

Parmi la folie, on peut voir des enfants et des adultes courir, attraper des billets par terre, essayer de trouver de la vraie monnaie.

Selon un participant, quelqu’un a même jeté des chaussures sur la voiture, avant que « la foule ne brise la lunette arrière ».

Les conséquences du concours ont été diffusées en direct par Haki Ani TePaea sur Facebook.

La mère de trois enfants a partagé des images de la foule en colère.

«Regardez ce que l’argent peut faire aux gens.

« Je me sens mal en tant que mère parce que j’avais de grandes intentions de venir ici et de m’amuser aujourd’hui, mais quand ils ont jeté l’argent, c’était impitoyable.

«Il y a tellement de gens qui poussent et bousculent et je ne pense qu’à mes trois bébés.

Sa fille prend alors la caméra et parle des blessures qu’elle et ses amis ont subies à la suite de l’événement.

«Ils ont dit que c’était censé être un environnement sûr, mais je me suis disloqué l’épaule à cause de toutes les poussées», dit sa fille.

« Mon amie a dû aller à l’hôpital parce que quelqu’un se tenait sur son visage et il s’est déchiré. »

Le scandale a conduit Safety Warehouse New Zealand à supprimer sa page Facebook après des centaines de commentaires en colère de la part des participants.

Un autre a créé une pétition sur change.org appelant l’entreprise à «faire ce qu’il faut» et à échanger le faux argent contre de l’argent.

Cet homme était John Murphy qui a dépensé 200 $ en voyage et en hébergement pour l’événement qui s’est avéré être un « désastre absolu ».

« Je ne m’attendais pas à participer à une émeute, mais c’est ce qui s’est passé », a déclaré M. Murphy à Stuff.

Un autre participant a déboursé 120 $ pour conduire de Palmerston North à l’événement pour être bloqué après avoir ramassé uniquement des coupons.

Mère Rachael Santos a déclaré qu’elle avait le cœur brisé tant de personnes avaient été abandonnées avant Noël.

«Ce n’était pas comme s’il y avait des gens vraiment riches là-bas. Nous étions tous fauchés, c’est la raison pour laquelle nous étions là-bas », a-t-elle déclaré.

Le député vert Richardo Menéndez a déclaré qu’il était « dégoûté » par l’entrepôt de sécurité pour avoir jeté de la fausse monnaie dans le mélange.

«Les personnes dans le besoin de toute la région se sont rassemblées, espérant clairement que leurs difficultés seraient atténuées», a-t-il déclaré.

«Certains ont pris un congé dans l’espoir de venir ici. Lorsque les gens ont découvert qu’ils recevaient de l’argent factice, les choses sont devenues très dangereuses, il y avait des enfants et des personnes âgées dans la foule.

«Cela me rend malade de savoir que la communauté a été exploitée par l’entrepôt de sécurité et que les gens ont été mis en danger.

«C’est une chose puante à faire, en particulier en période de difficultés économiques et de chômage.

Le directeur de GreenBack Capital, propriétaire de la marque Safety Warehouse, Andrew Thorn, a déclaré que la société souhaitait redonner à la communauté après de fortes ventes liées au COVID-19.

Nous nous sommes très bien débrouillés pendant la période Covid en approvisionnant le marché australien et néo-zélandais et nous nous sommes simplement dit: pourquoi n’avons-nous pas un événement et un cadeau? dit-il au New Zealand Herald.

Il a déclaré que le « faux cash » avait été imprimé en plus du cadeau de 100 000 dollars.

« C’était 100000 $ en argent réel, et les faux rabais en plus – je pense que c’était 40000 $ [fake money] notes qui ont été imprimées.

Il a déclaré que les fausses notes offraient des rabais ou des produits gratuits que les destinataires pouvaient utiliser sur le site Web de la société.

« Certaines marchandises étaient gratuites – entrez un code et c’était 100% de réduction. Il y avait toute une gamme de choses », a-t-il déclaré.

Dans le chaos, un certain nombre de membres du personnel ont été blessés.

Cela comprenait un homme à l’intérieur de la voiture qui a dû être hospitalisé lorsque la vitre arrière s’est brisée et que du verre est entré dans ses yeux.

Le directeur d’Auckland Live, Robbie Macrae, a confirmé que le lieu avait autorisé les organisateurs à utiliser leur espace pour organiser l’événement.

«Auckland Live a émis un accord de location de site pour cet événement, basé sur la candidature du promoteur de l’événement répondant à toutes nos exigences».

Le verrouillage strict du COVID-19 en Nouvelle-Zélande a plongé le pays dans la récession pour la première fois en une décennie.

Le pays, dirigé par la Première ministre Jacinda Ardern, a vu son économie reculer d’un record de 12,2% au cours du trimestre de juin.

La Nouvelle-Zélande est entrée dans un verrouillage strict le 25 mars et en est sortie le 8 juin dans le cadre d’une stratégie d’élimination.

Un acheteur fait son chemin dans un magasin offrant une vente de clôture à Auckland, Nouvelle-Zélande

Une ascension de Parnell relativement déserte alors que les Aucklanders reviennent au verrouillage de niveau trois le 13 août 2020

Les chiffres montrent que l’activité de construction a reculé de 26%, le secteur manufacturier de 13% et les dépenses des ménages de 12% par rapport au trimestre précédent.

Le porte-parole de Stats NZ, Paul Pascoe, a déclaré que la fermeture des frontières de la Nouvelle-Zélande depuis le 19 mars avait également eu un effet énorme sur certains secteurs de l’économie.

Le taux de chômage national a atteint un record de 5,3 pour cent au cours du trimestre de septembre.

Daily Mail Australia a contacté Safety Warehouse et Auckland en direct pour obtenir des commentaires.