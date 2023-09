Nouvelle-Zélande contre Italie : Coupe du monde de rugby 2023 – en direct

il y a 1 mois 16h23 HAE ESSAYER! Nouvelle-Zélande 63-10 Italie (Papali’i, 57) Pauvre d’Italie. C’est aussi proche d’un but contre son camp qu’on peut l’être au rugby. L’alignement navigue juste au-dessus. C’est une pelletée pour Telea qui transporte plusieurs Italiens avec lui. Une courte passe pour Papali’i trouve le rameur arrière déchaîné et c’est terminé. Mo’unga maintient son bilan parfait ce soir-là avec deux points supplémentaires.

il y a 2 mois 16h22 HAE 55 minutes : Pas d’essai. Double mouvement de Roigard. Je pense que c’est la bonne décision. Ils perdent également leur avantage, ce qui donne à l’Italie une chance de se retirer et de réaliser un alignement juste au-dessus de ses 22.



il y a 4 mois 16h21 HAE 54 minutes : Contre la tête ! La Nouvelle-Zélande a poussé l’Italie directement hors du ballon. Cela va jusqu’au bout. B Barrett a presque terminé. Il y a un coup de pied croisé pour Telea sur la gauche. Capuozzo attrape mais au lieu de marquer, il choisit de le courir à un kilomètre et demi. Il est plaqué, renverse le ballon et Roigard pense qu’il a marqué après avoir récupéré le ballon et franchi la ligne. Mais est-ce que c’est deux mouvements ?



il y a 6 mois 16h19 HAE 53 minutes : Roigard remplace Smith. Cela devient un peu décousu des deux côtés. Mo’unga donne des coups de pied et des champs de Capuozzo. Il le renverse ensuite et Roigard l’a. Ça devient vraiment compliqué maintenant. On pourrait revenir en touche mais c’est une mêlée italienne juste à l’intérieur du territoire néo-zélandais.



il y a 8 mois 16h16 HAE ESSAYER! Nouvelle-Zélande 54-10 Italie (Retallick, 50) Quoi? Ce jeu devient idiot maintenant. Le neuf remplaçant pour l’Italie, Page-Relo, voit son coup de pied chargé à l’intérieur de ses 22. S Barrett, qui a porté la charge, fait bien de ramasser le ballon qui bouge. Retallick le termine. Mo’unga ajoute les figurants.

il y a 10 minutes 16h15 HAE 50 minutes : Sam Whitelock devient le All Black le plus capé de tous les temps.



il y a 12 mois 16h12 HAE ESSAYER! Nouvelle-Zélande 49-10 Italie (Capuozzo, 48) L’Italie porte enfin un coup dur ! Au troisième temps de cette mi-temps, ils remportent un alignement dans la zone rouge. Il va devant la ligne de touche. Ça sort par l’arrière. Ioane fait un pas sur Mo’unga, nourrit Allan, puis Capuozzo le place près de la ligne de touche et plonge et marque avec une finition merveilleuse. Super essai. Encore quelques-uns et nous avons un jeu. Allan continue son record parfait depuis le départ de ce tournoi. Ange Capuozzo marque pour l’Italie. Photographie : Olivier Chassignole/AFP/Getty Images

il y a 13 mois 16h12 HAE 47 minutes : Encore un penalty pour la Nouvelle-Zélande. C’est pour une infraction à l’alignement. Ou juste après. La vitesse de déplacement de l’Italie a accéléré le rythme des choses. Une autre chance d’établir un alignement à cinq.



il y a 14 mois 16h11 HAE 46 minutes : L’Italie ne peut même pas faire décoller un sauteur. Quelle pagaille. Frizell est soulevé et il a la tâche la plus simple d’attraper le ballon en boucle. Ils appellent ça des tueurs d’entraîneurs. La Nouvelle-Zélande sort et l’Italie aura un alignement autour de la ligne des 10 m. Shannon Frizell remporte la ligne. Photographie : Pavel Golovkine/AP

il y a 15 mois 16h10 HAE 44 minutes : Ah mec. L’Italie perd sa propre touche. C’est une pincée intelligente de Retallick. La Nouvelle-Zélande remporte alors son propre penalty. Barrett ne parvient pas à trouver le contact, alors l’Italie contre-attaque puis donne un coup de pied. La Nouvelle-Zélande contre mais l’Italie reprend le ballon et remporte son troisième penalty au sol en cinq minutes. Allan sabote un excellent chercheur de touches. Une autre chance pour une attaque en touche à portée de frappe. Juste cinq retraits.



il y a 17 mois 16h08 HAE 44 minutes : Rien à voir avec cette attaque, alors l’Italie pousse le ballon dans le coin.



il y a 18 mois 16h07 HAE 43 minutes : Allan est déconnecté, mais seulement après que le show and go intelligent de Garbisi ait créé un espace en bas à droite. Retallick remporte l’alignement et la Nouvelle-Zélande sort. Capuozzo effectue le lancer rapide et court sur le terrain. L’Italie avec un avantage. Début de seconde période rapide.



il y a 19 mois 16h06 HAE 42 minutes : L’Italie repousse J Barrett hors du ballon et remporte un penalty au sol. C’est un bon début. Brex à l’arrière de l’alignement avec un autre portage solide. Marches Capuozzo. Brex à nouveau par le milieu. Mieux d’Italie.



il y a 20 min 16h05 HAE C’est parti ! Une montagne à gravir pour l’Italie. La plus grande montagne de la planète. Et ils doivent le faire pieds nus et à reculons.



il y a 26 mois 15h59 HAE L’Italie s’est-elle étouffée ? J’adore le rugby italien. J’en regarde tellement à l’URC. Très surpris par cette première mi-temps. -Paul Williams (@thepaulwilliams) 29 septembre 2023



il y a 27 mois 15h57 HAE Quelqu’un veut-il un billet pour le match All Blacks contre Uruguay ? Un lecteur ne peut plus y aller et est prêt à offrir deux places à Lyon gratuitement! Si vous êtes intéressé, écrivez-moi et je vous mettrai en contact.



il y a 29 mois 15h56 HAE Quelqu’un d’autre se sent-il un peu dégonflé ? « C’est un peu dommage, j’attendais ce match avec impatience mais aucun événement après 20 minutes. » Je suis d’accord, David Williams. « Ce troisième essai doit être là pour l’essai du tournoi, non ? L’Italie est cependant étonnamment pauvre ; ils l’avaient bien vu dans les 5 premiers. Je ne m’attendais pas à une telle déroute. Tu as raison James Humphries. La Nouvelle-Zélande a été formidable. Mais l’Italie a laissé tomber beaucoup de monde ce soir. « Je ne vois pas l’intérêt de ces jeux à sens unique » J’entends ça, Jeff Sax. Mais de nombreux experts, dont beaucoup ont un esprit de rugby beaucoup plus aiguisé que le mien, ont prédit une compétition beaucoup plus serrée. Je ne pense pas que quiconque pensait sérieusement que l’Italie gagnerait. Mais ils ont été lamentables, il faut le dire. C’est une nation de premier niveau, mais vous ne le devinerez jamais.



il y a 35 min 15h49 HAE Mi-temps : Nouvelle-Zélande 49-3 Italie Voilà pour un bouleversement. C’était brutal. L’Italie ne s’est pas aidée en ratant 17 plaquages ​​et en concédant huit penaltys, mais il s’agit là d’une performance des All Blacks qui sera familière à tous ceux qui les regardent depuis plus de quatre ans. Clinique à la panne et au coup franc. Courses difficiles depuis le milieu de terrain et à l’extérieur. Des compétences soyeuses. Un demi d’ouverture avec le ballon sur un fil et variation d’attaque. Aaron Smith a réussi un triplé tandis qu’Ardie Savea en a deux. Je m’attends à ce qu’il y ait quelques noms supplémentaires à côté de la liste des marqueurs d’essais au moment où cela sera fait. De retour dans un instant.

il y a 36 mois 15h48 HAE ESSAYER! Nouvelle-Zélande 49-3 Italie (Savea, 40+5) Clinique. Chirurgical. Inévitable. Taylor trouve Frizell avant que le maul ne commence. Il s’arrête à environ trois mètres de court. Savea à l’arrière repère l’espace et se précipite vers la ligne. Mo’unga couronne une moitié parfaite de rugby avec une transformation. Ardie Savea marque encore ! Photographie : Jeff Pachoud/AFP/Getty Images

il y a 38 mois 15h47 HAE 40+4 minutes : Variation hors ligne. Cette fois, les attaquants portent plutôt que de malmener. À droite puis à gauche. Mo’unga repère Taylor tout seul et lance un coup de pied croisé haut. Taylor, à fond, ne peut pas l’atteindre. Cela aurait été sensationnel si cela avait fonctionné. Pourtant, ils avaient l’avantage sur penalty, alors ils retournent au corner.



il y a 40 mois 15h45 HAE 40+1 minutes : Taylor retrouve son pull. J Barrett et Telea reprennent la ligne de gain. Avantage dans le 22 italien. Taylor avec un pick and go. J Barrett apparaît pour Mo’unga mais il frappe au contact. De retour pour le penalty. Il est encore temps de marquer encore un point avant la pause. Ils vont dans le coin.

il y a 41 mois 15h44 HAE 40 minutes : Ruzza nettoie à nouveau à l’alignement. L’Italie montre des mains habiles mais c’est trop latéral et la défense néo-zélandaise peut les regarder serpenter à travers le terrain. Lorsque l’occasion se présente, ils frappent et dépassent le porteur du ballon isolé pour voler un penalty.



il y a 42 mois 15h43 HAE 39 minutes : Balle du pied avant enfin pour l’Italie car elle est nette en haut de l’alignement. Ioane porte bien mais il y a un gros coup sûr au milieu de terrain et la Nouvelle-Zélande revient en force. Un coup de pied en avant et Ioane doit intervenir et nettoyer. Il le fait avec brio. Il a tenu le ballon sous pression et a attendu l’arrivée du soutien. C’est finalement arrivé et l’Italie remporte le penalty.



il y a 43 mois 15h41 HAE 38 minutes : Une poussée précoce des AB donne un coup franc à l’Italie. Garbisi ratisse un terrain qui est loin de trouver le contact. Le retour de B Barrett n’est pas génial donc c’est une petite victoire pour les Italiens qui occupent l’alignement.



il y a 45 mois 15h40 HAE Il y a une pause dans le jeu alors que Riccioni reçoit l’attention. Ce sera un problème pour l’Italie car elle perd Fischetti vers la 18e minute. Quoi qu’il en soit, la mêlée est sur le point de commencer.



il y a 46 mois 15h38 HAE 37 minutes : Taylor est à nouveau précis depuis l’alignement. Savea avec un fort carry. Jordan et Ioane impliqués. La défense italienne a du mal à suivre. Ils parviennent à libérer le ballon et auront la mêlée, mais ils ont l’air épuisés. Ils n’arrivent tout simplement pas à prendre pied sur le jeu. Crowley est filmé en train de rire dans la loge des entraîneurs. Il va être fulminé à l’intérieur.

il y a 48 min 15h37 HAE 36 minutes : L’Italie commet une faute dès le coup d’envoi. Un autre report très impressionnant de Frizell. Il ajoute quelque chose que peu de flancs All Black apportent. J Barrett trouve un autre bon terrain de touché.



il y a 49 mois 15h35 HAE ESSAYER! Nouvelle-Zélande 42-3 Italie (Smith, 34 ans) Smith réussit un triplé ! Encore une fois, c’est si simple. Mo’unga avec le spectacle et c’est parti. J Barrett sur l’épaule est retrouvé avec une jolie passe pop. Smith, qui dirige la ligne de soutien typique d’un demi de mêlée, est là pour terminer sous les poteaux. Mo’unga aurait pu faire marche arrière s’il l’avait voulu. Il n’en manque pas. Aaron Smith passe pour son triplé. Photographie : David Rogers/Getty Images

il y a 50 mois 15h34 HAE 34 minutes : Smith le fait tourner vers la gauche. Ione fait cavalier seul et est bien abordé par Brex. L’Italie le pince et le pirate n’importe où. Jordan contre-attaque et se faufile presque.



il y a 51 min 15h33 HAE 32 minutes : La mêlée met du temps à se mettre en place et se termine par la victoire du coup franc de la Nouvelle-Zélande. Rien ne va pour l’Italie. La Nouvelle-Zélande appelle à une autre mêlée juste en dehors des 22 plus ou moins devant les pôles.



il y a 53 min 15h31 HAE 30 min: Telea martèle Allan après avoir effectué une poursuite éclatante sur le coup de pied haut de Smith. La Nouvelle-Zélande récupère le ballon et Frizell le porte avec une intention charnue dans les tripes. Il est de nouveau là et renverse un autre plaqueur. Il fait un super match. Ione à l’extérieur du centre se penche pour récupérer le ballon mais ne peut pas le contrôler. L’Italie a une chance de reprendre son souffle.



il y a 1h 15h28 HAE ESSAYER! Nouvelle-Zélande 35-3 Italie (Smith, 27 ans) Trop facile. Le maul a aspiré tous les attaquants italiens. Il se tourna légèrement et ouvrit le côté aveugle. Taylor a reconnu l’opportunité, s’est retiré puis a nourri Smith par l’épaule. La mêlée nerveuse s’avança et se dirigea vers le bas. Mo’unga ne peut pas manquer. La Nouvelle-Zélande rappelle qu’elle reste une force. Aaron Smith marque encore ! Photographie : Jeff Pachoud/AFP/Getty Images

