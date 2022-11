Nouvelle-Zélande contre Angleterre, finale de la Coupe du monde de rugby : les roses rouges plus fortes que les fougères noires et le statut de héros vous attend | Actualités du rugby à XV

Sarah Hunter prononcera un discours rassembleur avant la finale de la Coupe du monde

Le niveau d’intérêt entourant la finale de la Coupe du monde de l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande a été fou et mon flux sur les réseaux sociaux a été plein d’anticipation et d’excitation alors que nous nous dirigeons vers la finale très attendue à un Eden Park à guichets fermés, ce qui est une excellente nouvelle pour le Jeu.

Le XV de départ anglais m’excite. Je n’avais pas prédit que Holly Aitchison arriverait à 12 ans car elle n’a pas joué beaucoup de minutes dans le tournoi jusqu’à présent, mais elle est une distributrice incroyable et offre à l’équipe ce deuxième rôle de demi-mouche qu’Helena Rowland a joué auparavant.

Cela signifie que l’équipe a de nouveau un peu plus d’équilibre et est en mesure de positionner Emily Scarratt comme la coureuse prédominante de la ligne dure, ce qui convient vraiment à l’Angleterre. C’est un peu une déclaration d’intention de Simon Middleton qui indique qu’il veut jouer un jeu un peu plus large, ce que je pense qu’ils ont le talent dans le dos pour exécuter et qu’ils ont tenu à voir tout au long.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible La capitaine anglaise Sarah Hunter explique comment la longue pause entre la demi-finale et la finale de la Coupe du monde de rugby a affecté son équipe et ce que cela signifie pour le sport La capitaine anglaise Sarah Hunter explique comment la longue pause entre la demi-finale et la finale de la Coupe du monde de rugby a affecté son équipe et ce que cela signifie pour le sport

Comme pour toutes les décisions tactiques dans le sport d’élite, il y a un élément de risque dans la sélection d’un joueur moins expérimenté dans un jeu aussi sous pression, mais Middleton doit être convaincu qu’Aitchison peut lui offrir et permettre à l’équipe de mieux exploiter la menace. que Scarratt peut poser à toute opposition.

Bien sûr, ce sera extrêmement décevant pour les joueurs absents, que ce soit en raison d’une blessure ou de ceux qui ne font pas partie de l’équipe de la journée. C’est particulièrement difficile pour Helena Rowland compte tenu de la forme dans laquelle elle était et qui ne peut pas jouer après s’être blessée en demi-finale. Il y aura aussi des filles déçues dans l’équipe, comme Rosie Galligan et Jess Breach – qui n’a pas eu autant de minutes sur le terrain qu’elle ne le pensait.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Pour ces joueurs, il sera vraiment important qu’ils traitent cette sélection de manière positive et se concentrent sur le groupe en s’assurant que la 23e journée ait tout ce dont ils ont besoin. Il est sans aucun doute difficile de gérer la déception, mais connaissant ces filles comme moi, je suis convaincu qu’elles travailleront dur pour être les meilleures coéquipières.

Pour les joueurs, alors que les derniers bords se rapprochent, vous voulez juste vous assurer que vous avez terminé la dernière séance d’entraînement, que toutes les autres préparations sont cochées et que vous pouvez vous concentrer sur la gestion des nerfs inévitables. En repensant aux trois finales auxquelles j’ai participé, je voulais juste rester occupé à faire des choses et ne pas penser au fait que j’étais à quelques jours d’une finale de Coupe du monde.

En ce qui concerne ce groupe cependant, en toute honnêteté, je pense que les filles sont prêtes pour ce moment depuis longtemps et vont gérer leurs nerfs et tout ce qui va avec, à leur manière. L’équipe a au moins pu se déplacer en Nouvelle-Zélande pendant les temps morts et certains ont des amis et de la famille là-bas, ce qui aura été une distraction bienvenue, j’en suis sûr.

Il est temps pour Sarah Hunter de remporter la couronne de capitaine de la Coupe du monde

L’Angleterre a participé aux quatre dernières finales mais n’a gagné qu’une seule fois et les souvenirs de ces expériences passées, certaines joyeuses, d’autres douloureuses, reviendront sans aucun doute aux membres les plus expérimentés de l’équipe des Red Roses. Cette semaine, j’ai pensé à la préparation de cette finale 2014 contre le Canada et au discours que j’ai prononcé devant l’équipe, c’est vrai que le tournoi de Paris a été celui où tout s’est mis en place pour nous mais la responsabilité de diriger votre pays en finale ne doit pas être sous-estimé.

Comme beaucoup d’anciens athlètes, je suis intensément compétitif et fier de tout ce que j’ai accompli dans ma carrière, mais je me sens tout à fait prêt à transférer le rôle de « dernier vainqueur de la Coupe du monde » à Sarah Hunter samedi matin ! Sarah est une personne incroyable et une leader phénoménale et saura exactement quoi dire dans le vestiaire. Elle est entourée d’une abondance de leadership et de talent comme Emily Scarratt, Abbie Ward et Marlie Packer – qui reprendront tout ce dont Sarah a besoin. Comme ce fut le cas en 2014, le leadership devra venir de partout sur le terrain.

Sarah Hunter était la vice-capitaine de Katy Daley-McLean lorsque l’Angleterre a remporté la Coupe du monde en 2014

Si l’on regarde cinq ans après la finale de 2017, la Nouvelle-Zélande était favorite, nous avons eu l’occasion de les retourner et pour la première mi-temps, nous l’avons fait, mais ils ont répondu en seconde période d’une manière à laquelle nous ne pouvions tout simplement pas répondre. Je suis sûr que les filles auront parlé de ce qui se passera si la Nouvelle-Zélande nous montre quelque chose de différent, de ce qui se passera si elle nous montre un jeu serré plutôt que son approche expansive habituelle.

La douleur de cette défaite signifie que l’Angleterre sera sans aucun doute bien mieux préparée que nous ne l’étions en 2017. Vous écoutez certains des discours de Simon Middleton sur la façon dont ils sont mieux préparés en tant que groupe et sur tout ce qu’il a appris en tant qu’entraîneur en 2017. Cette fois-ci, j’espère que nous constaterons que l’Angleterre a discuté et répété différents scénarios auxquels elle pourrait être confrontée et comment les combattre, et cela fera une énorme différence.

À l’approche de cette confrontation contre les Black Ferns, la sensation est quelque peu différente par rapport aux deux dernières finales que nous avons perdues contre eux (en 2010 et 2017), la préparation, l’expérience du tournoi dans chaque équipe et la forme des deux équipes positionnent fermement l’Angleterre comme favorite qu’ils peut préférer.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

A l’intérieur du vestiaire

Les filles sont ensemble depuis si longtemps maintenant et l’approche d’avant-match aura évolué tout au long du tournoi. Ils ont fait cette semaine après semaine au cours des sept dernières semaines, donc le vestiaire sera un endroit vraiment organisé pour savoir comment ils se préparent au mieux mentalement pour ce qui les attend. J’imagine qu’il y aura beaucoup de musique jouée avant le match et qu’il y aura des individus qui se géreront de manière très différente.

Certaines filles peuvent laisser leurs écouteurs allumés en fonction de leurs besoins, d’autres peuvent être en train de danser. Ensuite, vous trouverez des joueurs discutant avec des personnes qui trouvent une source de soutien. C’est l’avantage du vestiaire et d’un groupe expérimenté, les gens savent ce qu’ils doivent faire personnellement et respectent les approches individuelles de ceux qui les entourent.

Face au Haka et à la foule bruyante

Bien qu’il existe d’autres exemples du jeu masculin, les Black Ferns sont les seuls adversaires que vous affrontez en Angleterre qui feront un Haka d’avant-match. En tant que neutre, c’est incroyable de voir cela se dérouler et je suis sûr que cela suscitera beaucoup d’émotion et de soutien bruyant de la part des supporters néo-zélandais dans le stade.

Pour ce qui est d’affronter le Haka en tant que joueur, cela a changé par rapport à ce qu’il était auparavant, car je pense qu’il faut maintenant se tenir à 20 mètres. Je me souviens qu’en 2010, nous avons commencé à nous rapprocher et nous nous sommes rapprochés d’eux alors qu’ils se dirigeaient vers nous, nous étions littéralement nez à nez avec les joueurs kiwis et je me souviens que Maggie Alphonsi dirigeait cela. Ce sera quelque chose dont on parlera dans l’équipe, très probablement juste un cas de permettre aux Black Ferns de suivre leurs processus et d’être respectueux.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Lors de la préparation de la Coupe du monde 2014, nous avons commencé à passer de la longue file de joueurs à un cercle dès qu’elle était terminée et cela s’est maintenu jusqu’à présent. C’était délibéré car cela signifie que, après avoir montré notre respect à cette tradition, nous nous sommes refermés dans un cercle serré et le capitaine a eu le dernier mot aux filles – plutôt que le dernier moment d’avant-match soit celui qui a été dicté par une fougère noire. vous fixe, au lieu de cela, ils sont laissés là pendant que vous serrez les rangs pour les dernières secondes.

Ce sont des détails petits mais intéressants, je suppose, ils ne dicteront pas entièrement le résultat bien sûr, mais ils contribuent tous au sentiment de calme et de contrôle que les Roses Rouges rechercheront. L’Angleterre aura un soutien décent dans la foule, mais les joueurs essaieront de bloquer tout le bruit et auront sans aucun doute réfléchi à la façon dont ils le gèrent pour s’assurer qu’ils peuvent entendre les appels d’alignement, en s’assurant que toute communication autour des changements de stratégie est correctement reçue. et comment ce message est transmis le long de la ligne.

L’Angleterre est meilleure joueur pour joueur

Je ne crois pas que l’Angleterre se concentrera trop sur la façon dont la Nouvelle-Zélande s’alignera, elle s’occupera simplement d’elle-même, mais nous savons qu’elle ne voudra pas jouer un jeu de coups de pied inexact, car donner à la Nouvelle-Zélande la possibilité de contre-attaquer pourrait être très dangereux.

La Nouvelle-Zélande a clairement construit son élan tout au long du tournoi et a lancé cette année, c’est une équipe différente de celle que nous avons vue l’automne dernier en Angleterre qui a subi des défaites consécutives. Mais livre pour livre, les Red Roses ont absolument les joueurs et l’expérience pour les battre samedi matin. La Nouvelle-Zélande a marqué de très bons essais jusqu’à présent dans ce tournoi, mais le groupe anglais a été si dominant que je ne vois pas la Nouvelle-Zélande pouvoir vivre avec cela pendant 80 minutes.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Poppy Cleall a déclaré plus tôt cette semaine qu’affronter la Nouvelle-Zélande dans un Eden Park à guichets fermés est ce dont sont faits les contes de fées du rugby et je suis tout à fait d’accord. Les Red Roses, avec Sarah Hunter à la barre, n’ont guère fait d’erreur en deux ans ou plus avant cette finale, elles ont mérité cette chance de battre la Nouvelle-Zélande, chez elles, sous les yeux du monde entier. et soulignent pleinement leur domination dans le jeu mondial – atténuant la douleur de certaines défaites de la Coupe du monde néo-zélandaise en cours de route.

Il ne leur reste plus qu’à offrir leur meilleure performance quand cela compte, si cette équipe renaissante des Black Ferns est à son meilleur, et avec la foule derrière elle, alors il ne faudra rien de moins qu’une équipe d’Angleterre au sommet de son art. . Faites cela et cette équipe sera tous des héros.

Suivez notre blog en direct alors que l’Angleterre affronte la Nouvelle-Zélande lors de la finale de la Coupe du monde de rugby samedi, coup d’envoi à 6h30