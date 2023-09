Nouvelle-Zélande contre Angleterre : diffusion en direct gratuite alors que Vitality Roses cherche à remporter le trophée Taini Jamison à Hamilton | Nouvelles du netball

L’Angleterre affronte la Nouvelle-Zélande dans le cadre du Trophée Taini Jamison après que les Silver Ferns se soient remis de la défaite lors du premier match pour égaliser la série.

La décision de Jess Thirlby de présenter quatre débutants a porté ses fruits puisque son équipe a tenu bon pour une victoire spectaculaire 55-54 lors du match d’ouverture à Christchurch, mais ce fut une histoire complètement différente lors du deuxième match.

Les Vitality Roses ont subi une défaite cuisante 57-36, leurs hôtes bénéficiant d’une équipe expérimentée qui a su tirer le meilleur parti des défauts de leurs adversaires.

Désormais, les deux s'affronteront à nouveau le 30 septembre, l'Angleterre visant à remporter une quatrième victoire consécutive en Nouvelle-Zélande depuis sa dernière victoire en série en 2021.

L’équipe d’Angleterre

Halimat Adio – GK, GD

Ella Bowen – GD, GK, WD

Amy Carter – C, DEO

Sophie Drakeford -Lewis- GA, WA

Sasha Glasgow – Géorgie, GS

Alice Harvey – GK, GD

Hannah Joseph – WA, C

Elle McDonald – C, WA

Berri Neil – GA, GS

Vicki Oyesola – GD, WD, GK

Jayda Pechova – GD, GK

Ellie Rattu – C, WD

Alicia Scholes – WA, C

Emma Thacker – Géorgie, GS

Quand regarder sur Sky Sports

Samedi 30 septembre : Nouvelle-Zélande contre Angleterre

Regardez une diffusion en direct gratuite du test final de l’Angleterre en Nouvelle-Zélande à partir de 6h45. Diffusez le meilleur du netball et d’autres sports de haut niveau avec MAINTENANT