Nouvelle-Zélande contre Angleterre : comment et quand regarder des séries de trois matchs en direct sur Sky Sports | Nouvelles du netball

L’Angleterre est de retour en action cette semaine pour la première fois depuis la Coupe du monde de netball alors qu’elle affronte la Nouvelle-Zélande dans une série de trois matches.

Dans ce qui constitue une revanche de la demi-finale de la Coupe du monde, dans laquelle l’Angleterre s’est imposée 46-40, deux des meilleures équipes du monde s’affronteront les 24, 27 et 30 septembre, en direct sur Sports aériens.

La dernière fois, l’Angleterre a connu une défaite déchirante puisqu’elle s’est inclinée 61-45 contre l’Australie en finale de la Coupe du monde, mais elle sera désormais confiante dans le fait qu’elle est l’une des meilleures équipes du monde et qu’elle peut rivaliser avec les meilleures. du meilleur.

L'ancien joueur de netball anglais Eboni Usoro-Brown salue les efforts des Roses lors de leur défaite en finale de la Coupe du monde de netball contre l'Australie au Cap.

Certaines jeunes stars anglaises ont brillé lors de la Coupe du Monde, comme Funmi Fadoju et Olivia Tchine, mais désormais, des stars encore plus prometteuses ont leur opportunité puisque l’Angleterre a opté pour une composition expérimentale.

Regardez l'Australie battre l'Angleterre en finale de la Coupe du monde de netball en Afrique du Sud

Deux piliers anglais, Geva Mentor et Chelsea Pitman, ont maintenant pris leur retraite et laissent un grand vide à combler pour certains jeunes. Cette équipe, dirigée par une équipe d’entraîneurs et de staff temporaire, se rend en Nouvelle-Zélande pour mettre ses noms en lumière.

Sept joueurs devraient faire leurs débuts avec Vitality Roses, avec Sasha Glasgow, Jayda Pechova, Alicia Scholes, Emma Thacker, Ella Bowen et Berri Neil qui seront toutes convoquées.

L'entraîneur-chef du netball anglais, Jess Thirlby, déclare qu'elle ne peut rien reprocher à ses joueurs après leur défaite contre l'Australie en finale de la Coupe du monde de netball et admet qu'ils ont perdu contre la « meilleure équipe ».

Hali Adio, qui est revenue au programme des Roses plus tôt cette année et s’est rendue à la Coupe du monde de netball en tant que réserve, a été appelée tandis que Vicki Oyesola revient également après avoir fait sa dernière apparition en Nouvelle-Zélande en 2020.

Entraîneur principal de Vitality Roses Jess Thirlby a déclaré : « Cette série présente une brillante opportunité pour les athlètes Vitality Roses et Future Roses, nouveaux, anciens et actuels, d’obtenir une exposition indispensable à la compétition internationale peu après notre campagne de Coupe du monde.

Après leur défaite en finale de la Coupe du monde de netball contre l'Australie, les joueurs anglais récupèrent leurs médailles d'argent en Afrique du Sud

« Il est important que nous maintenions cet élan à court terme, mais avec l’ambition à plus long terme de remporter de nouveaux succès lors du prochain cycle, avec la Coupe du monde à Sydney fermement ancrée dans nos esprits.

« Ce travail commence maintenant et j’ai hâte de soutenir cette équipe très talentueuse à travers cette série Taini Jamison. »

L’équipe d’Angleterre :

Halimat Adio – GK, GD

Ella Bowen – GD, GK, WD

Amy Carter – C, DEO

Sophie Drakeford -Lewis- GA, WA

Sasha Glasgow – Géorgie, GS

Alice Harvey – GK, GD

Hannah Joseph – WA, C

Elle McDonald – C, WA

Berri Neil – GA, GS

Vicki Oyesola – GD, WD, GK

Jayda Pechova – GD, GK

Ellie Rattu – C, WD

Alicia Scholes – WA, C

Emma Thacker – Géorgie, GS

Quand regarder sur Sky Sports

Samedi 24 septembre : Nouvelle-Zélande contre Angleterre, Sky Sports Mix (3h30)

Mercredi 27 septembre : Nouvelle-Zélande contre Angleterre, Main Event de Sky Sports et Sky Sports Mix (7h30)

Samedi 30 septembre : Nouvelle-Zélande contre Angleterre, Sky Sports Mix (7h10)