Nouvelle-Zélande : Chris Hipkins succède à Jacinda Ardern mercredi

Chris Hipkins sera le prochain Premier ministre néo-zélandais à la suite d’un vote formel qui l’a approuvé comme successeur de Jacinda Ardern après sa démission surprise jeudi.

La Nouvelle-Zélande prêtera également serment à son tout premier vice-Premier ministre Pasifika, avec le ministre du Développement social Carmel Sepuloni, d’origine tongane, pour assumer le rôle.

Les derniers engagements d’Ardern en tant que Premier ministre auront lieu mardi et Hipkins sera officiellement assermenté mercredi matin.

“J’accepte ce travail à un moment difficile pour les Néo-Zélandais”, a déclaré Hipkins dans son premier discours après le vote, promettant une focalisation laser sur les questions économiques. « Le Covid-19 et la pandémie mondiale ont créé une crise sanitaire, et maintenant elle en a créé une économique – et c’est là que mon gouvernement se concentrera.

«Nous nous concentrerons sur le moment présent, sur les problèmes de pain et de beurre qui préoccupent les gens. Certaines personnes, beaucoup de gens souffrent en ce moment, et je veux qu’ils sachent que nous sommes à leurs côtés.

Hipkins a promis de supprimer le programme législatif du Labour pour se recentrer sur l’économie, affirmant qu’il commencerait immédiatement à “réprimer certains programmes et projets qui ne sont pas essentiels pour le moment”.

Ardern et la popularité de son parti ont chuté régulièrement au cours de l’année écoulée, alors que la Nouvelle-Zélande est aux prises avec des taux d’inflation élevés et une augmentation du coût de la vie. En décrivant sa vision, Hipkins a promis d’apporter “une forte clarté, un sens du but et une priorité pour aider les Néo-Zélandais à traverser ces temps économiques difficiles”.

Hipkins devait occuper le poste de Premier ministre depuis samedi matin, alors qu’il était le seul candidat nommé par les membres du caucus pour prendre la place d’Ardern. Les hauts députés avaient fait pression pour un candidat par consensus, espérant une transition rapide et décisive sans luttes intestines. Le vote de dimanche a finalisé le processus de sélection de Hipkins, et des acclamations et des chants bruyants ont été entendus depuis la salle du caucus alors que les membres se réunissaient tout au long de la matinée.

Sepuloni, que Hipkins a annoncé comme son adjoint, sera le premier vice-Premier ministre Pasifika de Nouvelle-Zélande. Le ministre du Développement social, des Arts, de la Culture et du Patrimoine est considéré comme un acteur fiable au sein du gouvernement et a entretenu une relation étroite avec Hipkins, travaillant à ses côtés en tant que whip au Parlement et collaborant étroitement sur des programmes d’éducation et de criminalité juvénile.

Elle est également basée à Auckland, apportant la représentation d’une ville natale à près d’un tiers de la population totale de la Nouvelle-Zélande, un attribut considéré comme crucial pour les équipes de direction des principaux partis néo-zélandais.

“Il est très difficile d’imaginer qu’une fille de la classe ouvrière de Waitara qui est devenue westie, cette personne puisse devenir vice-Premier ministre de la Nouvelle-Zélande”, a déclaré Sepuloni.

“Je tiens à reconnaître l’importance de cela pour notre communauté du Pacifique – je suis fièrement samoane, tongane et néo-zélandaise européenne et je représente des générations de Néo-Zélandais aux origines mixtes.”

Sepuloni est entré au Parlement en 2008, devenant le premier député néo-zélandais d’origine tongane.

