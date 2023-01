Nouvelle-Zélande : Auckland se prépare à de nouvelles pluies abondantes après des inondations meurtrières

CNN

Les autorités néo-zélandaises ont averti lundi que la situation à Auckland, frappée par les inondations, risquait de s’aggraver après que des pluies “sans précédent” ont provoqué des inondations dévastatrices qui ont tué au moins quatre personnes et forcé des centaines d’autres à évacuer dans la plus grande ville du pays.

Lundi, l’autorité météorologique néo-zélandaise a émis un avertissement rouge de fortes pluies – le niveau le plus élevé réservé aux événements météorologiques extrêmes – pour Auckland et la région voisine du Northland pour les jours à venir.

“Mardi est le jour qui nous préoccupe le plus”, a déclaré le MetService à CNN. “Nous sommes vraiment inquiets pour les zones au nord d’Auckland. Ils semblent supporter le poids du prochain événement de fortes pluies.

Luis Fernandes, météorologue au MetService, a déclaré que les fortes pluies exposeraient également Auckland au risque de glissements de terrain, qui sont similaires aux glissements de terrain.

“Lorsque vous avez un événement pluvieux important comme celui-ci, les rivières peuvent monter rapidement et les routes peuvent littéralement tomber ou être couvertes et peuvent couper les communautés”, a-t-il déclaré.

Environ 240 millimètres de précipitations (9,8 pouces) – soit l’équivalent d’un été entier de pluie – sont tombés sur Auckland vendredi, ce qui en fait le jour le plus humide de la ville jamais enregistré.

Les scientifiques préviennent depuis des années que la crise climatique amplifierait les phénomènes météorologiques extrêmes, les rendant plus meurtriers et plus fréquents. Dimanche soir, le ministre néo-zélandais du changement climatique, James Shaw, a souligné le lien, tweetant “C’est le changement climatique” dans un message remerciant ceux qui aident aux efforts de secours contre les inondations.

Le nord de l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande reçoit également plus de pluie que la normale en raison des cycles climatiques de La Niña dans l’océan Pacifique qui affectent les conditions météorologiques dans le monde entier.

Et le MetService a déclaré que 80 à 120 mm de pluie supplémentaires étaient attendus au cours des prochains jours.

L’adjoint au maire d’Auckland, Desley Simpson, a déclaré dimanche à CNN que cette quantité de pluie était “assez sans précédent pour Auckland”.

“Nous avons eu plus de pluie en quatre heures que jamais dans l’histoire d’Auckland depuis que nous avons commencé à mesurer les précipitations”, a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, la police néo-zélandaise a déclaré dimanche que le corps d’un homme porté disparu après avoir été emporté par les eaux de crue vendredi aurait été retrouvé.

Un opérateur de drone a localisé le corps dans la région d’Onewhero, au sud d’Auckland, à environ 1 kilomètre (0,6 miles) en aval de l’endroit où il avait disparu, a indiqué la police.

Lundi, le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins a déclaré qu’il y avait eu “des dégâts très importants à travers Auckland”.

“De toute évidence, il y a eu un certain nombre de maisons endommagées par les inondations mais aussi des mouvements de terre importants”, a-t-il déclaré à la chaîne publique TVNZ. Quelque 350 personnes avaient besoin d’un hébergement d’urgence, a-t-il ajouté.

La pluie a également provoqué des perturbations généralisées des déplacements au cours du week-end.

Plus de 2 000 personnes ont passé la nuit vendredi dans les terminaux de l’aéroport en raison des inondations, a indiqué l’aéroport. Les vols intérieurs ont repris samedi mais le terminal international n’était opérationnel que dimanche.

Tous les cours à Auckland ont été annulés jusqu’au 7 février, a déclaré lundi la députée d’Auckland, Chlöe Swarbrick.