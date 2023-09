Nouvelle-Zélande 71-3 Namibie : première victoire des All Blacks en Coupe du monde de rugby gâchée par le carton rouge d’Ethan de Groot | Actualités du rugby à XV

Damian McKenzie a marqué deux essais pour la Nouvelle-Zélande contre la Namibie

La Nouvelle-Zélande a battu la Namibie 71-3 à Toulouse grâce à une démonstration offensive impitoyable pour prendre le large dans la poule A de la Coupe du Monde de Rugby.

Les All Blacks ont débuté leur tournoi par une défaite contre la France, hôte, à Paris, mais n’ont pas eu autant de problèmes lors de leur deuxième sortie puisque Cam Roigard et Damian McKenzie ont chacun marqué deux essais pour aider l’équipe de Ian Foster à récolter un point bonus et à se classer deuxième de la poule.

La Namibie reste sans victoire en 23 tentatives de Coupe du Monde depuis 1999 et n’a jamais semblé assez forte pour poser des problèmes à la Nouvelle-Zélande – pour qui Ethan de Groot a reçu un carton rouge dans les dernières minutes – dans un match joué en grande partie sous une pluie torrentielle.

Les triples vainqueurs ont tiré le premier sang après seulement deux minutes. McKenzie a donné le coup d’envoi à Leicester Fainga’anuku pour récupérer et il a déchargé pour que Roigard prenne le relais et marque sous les poteaux, McKenzie se convertissant confortablement.

Il n’a fallu que six minutes supplémentaires pour que l’avance s’étende à 12 points lorsque Roigard a reçu le ballon lors d’une mêlée et a tenté son deuxième essai.

L’attaquant néo-zélandais Ethan de Groot a été expulsé pour un tacle haut

La soirée namibienne a encore empiré lorsque le centre Le Roux Malan s’est gravement blessé au genou, sortant du terrain sur une civière et tenant un masque à oxygène, quelques instants après que Tiaan Swanepoel ait réduit l’écart avec un penalty.

Quelques minutes plus tard, la Nouvelle-Zélande a pris l’avantage lorsque McKenzie a réussi un essai converti, se faufilant à travers la ligne namibienne pour porter le score à 19-3.

Le point bonus a été obtenu pour les All Blacks avec 15 minutes à jouer en première mi-temps, Fainga’anuku prenant le dessus et montrant d’excellentes mains pour le quatrième essai de son équipe, avant que deux essais en un peu plus d’une minute ne rendent le score inattaquable avant la pause. .

Tout d’abord, il a pleinement profité des conditions glissantes avec deux coups de pied bien contrôlés au sol pour se placer derrière la Namibie et tomber dessus alors qu’elle franchissait la ligne d’essai, puis McKenzie a ajouté son deuxième du match lorsqu’il a récupéré de Roigard sur une mêlée et a traversé le badigeon pour porter le score à 38-3 à l’intervalle.

Anton Lienert-Brown a marqué l’un des 11 essais des All Blacks

De Groot a permis à la Nouvelle-Zélande d’entamer la seconde période avec la même vanité impitoyable avec laquelle elle a terminé la première, l’hélice s’écrasant à peine 30 secondes après avoir quitté le banc malgré l’attention de deux défenseurs namibiens.

Beauden Barrett a réalisé l’essai suivant pour Dalton Papalii, s’écartant avant de glisser le ballon avec une belle passe de balle pour que Papalii passe sous les poteaux, quelques minutes avant que David Havili ne profite d’une superbe course au milieu de Roigard pour passer au-dessus. la ligne et faites 57-3.

Caleb Clarke a marqué le 10e essai de la Nouvelle-Zélande lorsqu’il a réussi un coup de pied croisé de Richie Mo’unga pour glisser au-dessus de la ligne.

De Groot a été envoyé à la poubelle à huit minutes de la fin – plus tard surclassé en carton rouge pour jeu dangereux – mais cela n’a pas stoppé la charge néo-zélandaise, le remplaçant Rieko Ioane marquant pour porter le score à 71-3 vers la fin.

Roigard : le style McKenzie convient à mon jeu

Roigard, qui a été nommé joueur du match lors de son premier départ au test pour les All Blacks, a déclaré qu’il avait apprécié sa combinaison de demi-arrière avec McKenzie.

« C’est assez surréaliste. L’atmosphère ici est exceptionnelle. Je suppose que nous avons eu de la chance que nos attaquants soient dominants, ce qui m’a donné une bonne plateforme pour jouer », a déclaré Roigard.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas voir ceci Options de confidentialité

« D’un autre côté, grâce à Naimbia, ils ont fait preuve de beaucoup de passion et de cœur.

« Je suppose que nous [Roigard and McKenzie] Nous avons eu des représentants d’entraînement ensemble et nous commençons en quelque sorte à déterminer comment nous aimons jouer.

« Je sais que son style offensif convient également au mien, donc j’ai vraiment apprécié de jouer à ses côtés ce soir. »

Et après?

La Nouvelle-Zélande affrontera son match le plus difficile de la phase de poules restante lorsqu’elle affrontera l’Italie le vendredi 29 septembre à Lyon (coup d’envoi à 20h BST).

Le match décidera probablement qui terminera deuxième derrière la France dans la poule A, les hôtes ayant battu les All Blacks lors du premier match du tournoi.

Le prochain match de la Namibie aura lieu contre les hôtes au Stade de Marseille le jeudi 21 septembre (coup d’envoi à 20h BST), les ménés s’attendant à une autre soirée difficile.