Nouvelle-Zélande 57-36 Angleterre : les Silver Ferns remportent une victoire dominante pour préparer le match décisif pour le Trophée Taini Jamison | Nouvelles du netball

L’ancienne joueuse des Red Roses, Chelsea Pitman, a annoncé sa retraite du netball international et déclare qu’elle cherche à donner la priorité aux problèmes de grossesse après avoir espéré créer un « espace sûr » pour d’autres femmes confrontées à des difficultés similaires.

La Nouvelle-Zélande a dominé l’Angleterre 57-36 à Porirua pour égaliser le Trophée Taini Jamison et envoyer la série à un décideur.

Les Silver Ferns ont mené le match du début à la fin et étaient clairement motivées par leur courte défaite 55-54 dimanche lors du test d’ouverture de la série.

L’Angleterre, qui n’a envoyé aucun de ses joueurs de la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande, sera l’outsider pour remporter le match décisif ce samedi. vivre de Mélange de sports aériens à partir de 7h10.

« Une tonne de soulagement. Je suis vraiment fière de tout le monde ce soir. Il était temps pour nous de montrer un peu de cœur et de ce que nous avons vraiment dans le ventre », a déclaré la capitaine néo-zélandaise Ameliaranne Ekenasio.

« Il y a encore eu quelques erreurs dans notre jeu, donc nous ne sommes pas encore parfaits. Nous allons y aller et examiner cela et essayer d’être encore meilleurs samedi. Nous savons qu’ils reviendront. »

La skipper anglaise Sophie Drakeford-Lewis a ajouté : « Nous savions que les Ferns sortiraient fort au début du premier test et nous n’avons pas vraiment réagi à cela. C’est quelque chose que nous devons examiner pour le troisième test.

« Nous ne sommes pas sortis assez forts. Nous devons nous en tenir davantage à nos structures, nous nous en éloignons le plus souvent. Il y avait de très bonnes choses là-dedans, mais ce n’était pas cohérent pour nous contre une équipe de qualité. Il y a beaucoup à apprendre de ce match test et nous attendons avec impatience samedi. »

La Nouvelle-Zélande a battu l’Angleterre lors de la deuxième épreuve du Trophée Taini Jamison

Comment la Nouvelle-Zélande a battu l’Angleterre

La Nouvelle-Zélande a brillamment commencé le match en prenant une avance de 10-3 avec Ekenasio en tête alors que l’Angleterre semblait mal en point dans tous les domaines du terrain.

Les Silver Ferns ont pris une avance de 17-7 grâce au penalty de Sasha Glasgow qui a ramené l’Angleterre à 10 à la fin du premier quart-temps.

L’entraîneur anglais Liana Leota a effectué un changement clé en remplaçant l’attaquant et capitaine Drakeford-Lewis par Berri Neil, mais cela n’a pas empêché la Nouvelle-Zélande d’augmenter son avance à 12.

Cependant, les remplaçants, dont Neil et Ellie Rattu, ont commencé à avoir un impact important, le premier marquant 13 buts au deuxième quart-temps pour déclencher un retour des Vitality Roses alors qu’ils étaient menés par la Nouvelle-Zélande 27-23 à la mi-temps.

La Nouvelle-Zélande a profité de l’intervalle pour se ressaisir et retrouver son jeu plus rapide pour créer plus de revirements tout en augmentant son avance à 33-25, en partie grâce à la débutante en tir au but Amelia Walmsley.

Phoenix Karaka a été particulièrement fort en seconde période avec trois interceptions, quatre rebonds et neuf gains tout au long du match, avec un élan désormais fermement soutenu par l’équipe locale, qui a pris une avance de 39-30 dans le dernier quart-temps.

L’Angleterre n’a pas été en mesure d’égaler l’intensité de ses adversaires, qui sont devenus plus forts à mesure qu’ils diminuaient. C’était un trafic à sens unique puisque la Nouvelle-Zélande a gagné par 21 buts.

Regardez le test décisif entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande ce samedi à 7h10, en direct sur Sky Sports Mix et YouTube. Vous pouvez revoir le deuxième match ici.