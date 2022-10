Nouvelle-Zélande 55-3 Pays de Galles: les Black Ferns éliminent le Pays de Galles de la Coupe du monde de rugby en quart de finale | Actualités du rugby à XV

La Nouvelle-Zélande a battu le Pays de Galles 55-3 à Whangarei pour atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby.

Dans une victoire convaincante pour les champions en titre, Portia Woodman a marqué deux essais pour devenir la meilleure buteuse de tous les temps de la Coupe du monde de rugby sur 20.

Lors du premier quart de finale de samedi, la France a réalisé une performance dominante en seconde période pour faire exploser l’Italie 39-3, ce qui signifie qu’elle affrontera la Nouvelle-Zélande en demi-finale à Auckland le 5 novembre.

Plus à venir….

